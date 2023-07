Pár přátel, Céčka, Decibely lásky. Tyto a mnohé další známé písně se budou rozléhat zámkem v Lednici. Zavítá sem totiž koncertní verze muzikálu Děti ráje. Na Hodonínsku se uskuteční minifestival Folk v parku. Ten nabídne příjemný večer za doprovodu hudebních souborů. Na Znojemsku si lidé připmenou bitvu u Znojma z roku 1809. Čeká na ně bohatý program plný historie, vojáků a armád.

HODONÍNSKO:

Folk v parku

Kdy: sobota 8. července od 18.00

Kde: zámecký park Strážnice

Za kolik: 550 korun na místě

Proč přijít: Město Strážnice a Kulturní dům Strážničan zve všechny místí i přespolní na minifestival Folk v parku ve Strážnici. Ten se uskuteční v sobotu 8. července od šesti hodin večer. Lidé se mohou těšit hudebně-taneční soubor na Hradišťan & Jiří Pavlica, Folk team, Slávka Janouška a kapelu Nic víc. Vstupné na místě je 550 korun, 250 korun zaplatí děti od 5 do 15 let. Děti do 5 let zdarma.

Veselský ryneček

Kdy: sobota 8. července od 15.00

Kde: náměstí Míru, Veselí nad Moravou

Proč přijít: Na náměstí Míru ve Veselí nad Moravou se odehraje tradiční přehlídka dechových hudeb Veselský ryneček. Náměstí rozezní v sobotu 8. července dechové hudby Hanačka z Břestu, Záhorienka ze Slovenska, Blaskapelle Weinviertler Böhmische z Rakouska, ale také místní dechová hudba Šohajé nebo Svárovanka. V rámci sobotního programu přijde na řadu i vzpomínka na skladatele Vladimíra Salčáka st. Pořadatelé zvou na kvalitní pochutiny i bohatou gastronomickou nabídku včetně široké nabídky piv.

BRNĚNSKO:

Maxipes Fík na Špilberku

Kdy: neděle 9. července od 15.00

Kde: Letní kino Špilberk

Za kolik: 240 korun

Proč přijít: Maxipes Fík ožije a zavítá do Brna. Konkrétně do letního kina Špilberk. „Herci zahrají dětem představení podle oblíbené knihy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna,“ lákají pořadatelé. Na činohru spojenou s loutkou maxipsa jsou zvaní všichni fanoušci tohoto animovaného televizního seriálu, který mohou diváci znát především z večerníčku. Akce je naplánovaná na neděli 9. července od. Vstupné stojí 240 korun.

Mezigenerační olympiáda

Kdy: sobota 8. července od 15.00

Kde: Multifunkční hřiště za klášterem, Dolní Kounice

Proč přijít: Dítě, maminka, tatínek, děda nebo babička. Každý z nich je v sobotu 8. července vítán na mezigenerační olympiádě v Dolních Kounicích. „Zveme zejména všechny sportovně založené prarodiče, kteří rádi tráví čas se svými vnoučaty na sportovní akci, kde zažijete spoustu zábavy a radosti z pohybu," doplňují pořadatelé. Účastníci si vyzkouší různé druhy sportů a aktivit, přizpůsobené všem věkovým kategoriím. Součástí programu budou i stanoviště pro nejmenší děti.

Festival Uprostřed

Kdy: pátek 7. července, sobota 8. července, neděle 9. července

Kde: Různá místa v Brně

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Buď uprostřed dění. Tak zní heslo pořadatelů festivalu Uprostřed. Ten v Brně zakotvil na konci června a potrvá až do konce prázdnin. Během této doby se mohou lidé těšit na multižánrový festival, který chce objevit nová místa na kulturní mapě Brně. Zhodnocuje především potenciál města. „Když do jeho exteriéru postavíte muzikanty, DJe, divadelníky a další umělce, a necháváte je předvádět svůj um, tak každé představení vytváří jinou atmosféru," doplňují pořadatelé.

BLANENSKO:

XXXI. Festival pro židovskou čtvrť

Kdy: od 6. června do neděle 9. července od 21.30

Kde: Boskovice

Za kolik: permanentka 1500 korun základní / 1200 korun studentská / 700 korun pro členy Unijazzu

Proč přijít: Boskovice ovládne tradiční Festival pro židovskou čtvrť. Návštěvníci se mohou těšit na čtyři dny pestrého programu. Konat se budou koncerty, výstavy, divadelní představení, projekce filmů, autorská čtení a mnoho dalšího. Mezi interprety nebude chybět například ani legendární kapela Dunaj nebo divadelní soubor VOSTO5 , který je známý svými improvizačními schopnostmi. V rámci festivalu se bude promítat například film Lev s bílou hřívou nebo Mlha v srpnu. V synagoze zase vystoupí česko-slovenské hudební uskupení Hmlisto & Petr Linhart. Bude toho ale mnohem víc.

Svět kostiček

Kdy: pátek 7. července, sobota 8. července, neděle 9. července od 12.00

Kde: výstavní síň, Velké Opatovice

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Od konce června probíhá ve Velkých Opatovicích výstava pestrobarevných kostiček ze stavebnice Lego. Zejména příznivci těchto hraček si ve výstavní síni přijdou na své. Pro děti bude připraven plnohodnotně vybavený herní koutek. Návštěvníci se mohou těšit na soutěžní kvíz o zajímavé kostičkové ceny. Letní výstavu je ve všedních dnech možné vidět od úterý do pátku od 12 do 17 hodin. O víkendech je přístupná od 10 do 17 hodin. Děti do 3 let mají vstup zdarma.

BŘECLAVSKO:

Koncertní verze muzikálu Děti ráje

Kdy: pátek 7. července od 20.30

Kde: Lednice

Za kolik: od 590 korun

Proč přijít: Lednický zámek ožije v pátek 7. července největšími hity Michala Davida. Pod širým nebem se zde ve výpravné koncertní verze oblíbeného muzikálu Děti ráje představí Sagvan Tofi nebo Braňo Polák. Lidé si tak spolu s herci mohou zazpívat písně jako jsou Decibely lásky, Pár přátel, Poupata, Céčka nebo Nonstop. „Přijďte si užít léto a připomenout si atmosféru legendárního představení, které pravidelně končí aplausem ve stoje," doplňují pořadatelé.

Mikulovský cimbálový večer

Kdy: pátek 7. července od 18.00

Kde: Mikulov, Náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: První červencový pátek bude náměstí v Mikulově patřit cimbálovému večeru. Lidé tak mohou strávit příjemný podvečer tentokrát s cimbálovou muzikou Klaret. Organizátoři akce zvou na krásnou muziku při ještě krásnějších letních večerech. Vstupné na akci je zdarma.

VYŠKOVSKO:

Posezení s dechovkou

Kdy: neděle 9. července od 14.00

Kde: Křižanovice u Bučovic, v areálu fotbalového hřiště

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Druhý prázdninový víkend se v Křižanovicích u Bučovic zakončí již 11. ročníkem dechové hudby. Jak už z názvu vypovídá, hlavním bodem programu bude příjemné poslouchání dechových písní. Akce se jako tradičně uskuteční v areálu fotbalového hřiště. K příjemnému posezení bude vyhrávat dechová hudba Straňanka ze Strání. Pořadatelé lákají na bohatou tombolu i občerstvení.

Fest Léto 2023

Kdy: pátek 7. července, sobota 8. července

Kde: Bučovice, za autobusovým nádražím

Za kolik: od 650 korun

Proč přijít: Druhý ročník rodinného festivalu v Bučovicích bude tentokrát dvoudenní. V pátek 7. července se na podiu představí skupina Kollárovci, písničkář Honza Grebík i pop-rocková kapela Strret 69. V sobotu 8. července mohou lidé očekávat hudební skupinu Iné kafe, Denoi nebo na Rock Reunion. „Těšit se můžete na dětské atrakce a bohatý doprovodný program v průběhu obou dnů. Dobrého jídla a pití bude na místě opět dost," dodávají pořadatelé.

ZNOJEMSKO:

Bitva u Znojma 1809

Kdy: od pátku 7. července do neděle 9. červences

Kde: Vojenský tábor vedle Louckého kláštera

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Vojenský tábor vedle Louckého kláštera nabídne návštěvníkům atmosféru roku 1809. Od pátku 7. července do neděle 9. července si pořadatelé připravili nabitý program plný historie, vojáků a armád. V pátek se od půl desáté večer odehraje na hřbitově Louka pietní chvíle. Sobota nabídne od půl třetí odpolední rekonstrukci bitvy u Znojma u řeky Dyje v Dobšicích. Poslední den akce bude patřit dobývání Dobšických sklípků za doprovodu hudební produkce.

Sklep food fest Nový Šaldorf

Kdy: sobota 8. července od 10.00

Kde: Šaldorfské sklepy

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Šaldorfské sklepy lákají o druhém prázdninovém víkendu na lahodné gastronomické speciality. Lidé se mohou těšit na burgery, sushi, mořské plody a mnoho dalšího. Zkrátka každý návštěvník se s radostí naplní do syta. Velkým bodem programu je i kuchařská show českého gastronoma Romana Pauluse. Akce odstartuje v deset hodin dopoledne a vstupné je zdarma.