Tipy na víkend na Hodonínsku. Na Konopném kopci odstartují prázdniny

Jižní Morava nabídne se začátkem léta spoustu akcí. Na Břeclavsku odstartují prázdniny na koupališti. Děti si zde užijí den plný her a soutěží. Ve Velkých Pavlovicích to pro změnu ožije meruňkami. Lidé se mohou těšit na ochutnávku nejrůznějších meruňkových specialit. Hodonínsko láká na dětské kočovné divadýlko Lidičky, které zamíří do Kyjova. Na Konopném kopci v rámci akce Zahájení prázdnin zase děti dostanou za vysvědčení malou odměnu. Do Znojma se vrátíte v čase. Rodinný retro festival nabídne spousty zážitků a známé osobnosti.

Ilustrační. Foto: Archiv spolku | Foto: archiv spolku