Po deštivých dnech se vrací léto. Počasí bude o víkendu ideální k cestám na výlety, proto vám přinášíme celou řádu tipů. Na Břeclavsku se uskuteční Slavnosti rajčat. Jubilejní desátý ročník nabídne jak ochutnávku této zeleniny, tak doprovodný kulturní zážitek. Na Hodonínsku, konkrétně v Kyjově, se bude po čtyřech letech konat nejstarší folklorní festival v Česku. Ukázky lidové tvorby, písně i tance se stanou hlavní náplní programu od čtvrtka do neděle. Na Znojemsku zase ožije Hrad Bítov v podobě oblíbené hradní pouti. Dojde i na historický řemeslný jarmark nebo divadelní představení.

Kyjovští slavili jubilejní Slovácký rok. Stovku vítali hudbou, vínem a koňskou jízdou sedmičlenného skoronského banderia. | Video: Deník/Jan Charvát

HODONÍNSKO:

Slovácký rok v Kyjově 2023

Kdy: čtvrtek 10. srpna - neděle 13. srpna

Kde: Kyjov, různá místa

Proč přijít: Nejstarší folklorní festival v Česku se po čtyřech letech vrací do Kyjova. Milovníci tradic se mohou těšit na ukázky lidové hudby, písní, tanců a především na skvělou zábavu. Program odstartuje ve čtvrtek 10. srpna, kdy se v Atriu radnice od 17 hodin uskuteční společná vernisáž výstav pořádaných u příležitosti slavností. Nejbohatší nabídka čeká návštěvníky v sobotu. Zmínit můžeme například Lidový jarmark na Masarykově náměstí nebo Jízdu králů na stejném místě. Program ale láká také na různá hudební i taneční představení.

Milokošťský den

Kdy: sobota 12. srpna od 14.00

Kde: hřiště v Milokošti - část města Veselí nad Moravou

Proč přijít: Tradiční akce Milokošťký den se bude konat v sobotu 12. srpna od 14.00 na hřišti v Milokošti. Program odstartují jednotky Integrovaného záchranného systému, kteří se představí všem účastníkům. „Letošní ročník okoření otevření nového workoutového hřiště, kde od 14.30 proběhne exhibice Workoutového cvičení a do 15 hodin bude možnost si zacvičit pod dohledem instruktorů," zvou pořadatelé. Během dne bude připravena také přehlídka psích agility a dětská kovárna, kde si děti budou moci vyrobit malý výrobek na památku. „Celý program uzavře taneční zábava s kapelou DUO J+F," dodávají.

BRNĚNSKO:

Hrady CZ

Kdy: pátek 11. srpna od 15.30, sobota 12. srpna od 10.30

Kde: Hrad Veveří

Za kolik: jednodenní od 1000 korun, dvoudenní od 1750 korun (v předprodeji)

Proč přijít: Osmnáctý ročník festivalu Hrady CZ míří do Brna. V pátek i v sobotu zahrají české i slovenské hvězdy. Bude to například kapela Kabát, Kryštof, Mirai, Anna K nebo Tomáš Klus. Areál se otevře v pátek v půl čtvrté odpoledne, v sobotu v půl jedenácté dopoledne. Návštěvníci mohou opět využít takzvaný VIP kemp Plus na okamžité přespání. Nově lze také nocovat ve dvouložnicových stanech pro čtyři osoby. Vstupenku na pátek lidé zakoupí na místě za 1100 korun a 1200 korun na sobotu. Permanentka na dva dny bude stát 1900 korun. V předprodeji jsou do dne před akcí vstupenky za zvýhodněnou cenu.

Den Brna

Kdy: od pátku 11. srpna od 11.00 do neděle 13. srpna

Kde: Brno - různá místa

Za kolik: vstupné je na hlavní program festivalu zdarma, některé akce jsou ale zpoplatněné

Proč přijít: Brno si druhý srpnový víkend připomene historickou událost. Přesně před 378 lety se totiž město úspěšně ubránilo před švédskými vojsky. Na návštěvníky letos čeká pestrá nabídka akcí, které se budou konat na Hradě Špilberk, na Kraví hoře i přímo v centru města. Hlavní událost se odehraje v sobotu 12. srpna, kdy od 10.20 projde historický průvod městem. Zmínit můžeme také bitvu na svahu Kraví hory, během které se bude vzpomínat na slavné obránce Brna. V areálu hradu Špilberk i na Kraví hoře budou pro účastníky připraveny také stánky s občerstvením.

GajdeFest

Kdy: od pátku 11. srpna do neděle 13. srpna

Kde: Ořechov u Brna, Zbýšov, Omice, Dolní Kounice

Proč přijít: Čtyři místa na Brněnsku budou od pátku do neděle dějištěm sedmého mezinárodního dudáckého festivalu GajdeFest. Festival bude zahájen v pátek v šest hodin odpoledne na návsi u Restaurace U rybníčka v Ořechově u Brna. Sobota bude od jedné hodiny spojena s již neodmyslitelnou jízdou vláčkem Muzea průmyslových železnic. Účastníci festivalu se vydají po trase Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka a zpět a od tří hodin se v Omicích na Velkém hřišti odehraje festivalový galakoncert. V neděli v deset hodin se akce přesune do Dolních Kounic do prostor kláštera Rosa coeli. Přihlášeno je patnáct souborů včetně například ansámblu ze Skotska, Makedonie nebo Irska.

Večerní prohlídky hrobky na Den Brna

Kdy: pátek 11. srpna od 18.30

Kde: Kapucínská hrobka v Brně

Za kolik: dospělí 120 korun, snížené 70 korun, rodinné 250 korun

Proč přijít: Kapucínská hrobka v Brně se otevře v pátek 11. srpna svým návštěvníkům také večer. Připraveny budou 2 komentované prohlídky se začátky v 18.30 a 19.30. Kapucínská hrobka je ojediněle dochované pohřebiště kapucínského řádu a nachází se pod kostelem Nalezení sv. Kříže na Kapucínském náměstí. Návštěvníci prochází mezi mumifikovanými ostatky dobrodinců či jiných významných osobností až do pohřebiště bratří. Hrobka je také místem posledního odpočinku slavného vojevůdce barona Franze Trencka, jehož příběh nepřestává fascinovat dodnes.

BLANENSKO:

Noční bloudění v kukuřičném bludišti

Kdy: pátek 11. srpna od 21.00

Kde: Kukuřičné bludiště Krhov

Za kolik: od 70 korun

Proč přijít: Zážitkovou noční zábavu nabídne kukuřičné bludiště v Krhově. Lidé se tak v pátek 11. srpna ztratí mezi kukuřicí, kde budou číhat strašidla i speciální tajenka. Pořadatelé s sebou doporučují přibalit baterku a pořádnou dávku odvahy. Pokud někteří z účastníků vyrazí čelit strachu ve strašidelném kostýmu, získá slevu na vstupném.

Festival plný chutí Letovice

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00

Kde: Zámek Letovice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Sbíhat sliny se budou všem návštěvníkům akce s názvem Festival plný chutí. Ten zakotví na zámku v Letovicích. Lidé mohou ochutnat plno dobrého jídla od pravých mistrů kuchyně. Připravený bude i bohatý doprovodný program. V 11 hodin dopoledne vystoupí Martin Štěpánek s kapelou. Dále stage ovládne Jakub Děkan Band, Ben Cristovao a v devět hodin večer publikum rozproudí Xindl X. Z řad kuchtíků se představí Ivana Malecová, známá tvář z Master Chefa, nebo šéfkuchař Jaroslav Sapík.

BŘECLAVSKO:

Slavnosti rajčat

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00

Kde: v uličce u synagogy, Břeclav

Proč přijít: Slavnosti rajčat v Břeclavi vstupují již do desátého ročníku. Oslava prvního kulatého jubilea, která představuje rajče jako typickou plodinu pro Břeclav a okolí, přinese v sobotu 12. srpna návštěvníkům pořádnou dávku rajských zážitků. Akce odstartuje v 10 hodin dopoledne v uličce u synagogy. Pořadatelé doplňují, že letos poprvé rozšířili program také před kino Koruna a na náměstí. Připravený je i doprovodný program pro děti.

Hody v Pavlově

Kdy: pátek 11. srpna od 21.00, sobota 12. srpna od 9.30

Kde: Pavlov

Proč přijít: Oprášit kroje ze skříně a hurá slavit. TJ Sokol Pavlov srdečně zve na tradiční hody v Pavlově. Ty se uskuteční v sobotu 12. srpna. K tanci a poslechu zahraje Dechová hudba Skaličané. Jedná se o tradiční folklórní slavnost, proto nebude chybět předávání hodového práva i pochůzka po obci. Celá velká akce už odstartuje v pátek večer. Lidé totiž mohou zavítat na každoroční předhodovou zábavu.

VYŠKOVSKO:

Festival Slavkov žije

Kdy: sobota 12. srpna od 13.00

Kde: Zámek Slavkov – zámecká zahrada

Za kolik: 699 korun (2. vlna prodeje)

Proč přijít: Nový hudební festival Slavkov žije ovládne 12. srpna zámeckou zahradu. Moderování celé akce se ujme Michal Kavalčík, kterého spousta lidí může znát jako Rudu z Ostravy. Na podiu se představí známí interpreti jako Pokáč, Pavel Callta, Annabelle, Adam Mišík i Týna Mrázková s kapelou. Organizátoři slibují nezapomenutelný zážitek pro všechny účastníky. Užijí si bohatý hudební program, zábavu pro děti i dospělé a mnoho dalších překvapení.

Pouťová výstava ovoce, zeleniny a květin

Kdy: neděle 13. srpna od 8.30

Kde: Kulturní dům v Drnovicích

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Český zahrádkářský svaz základní organizace Drnovice zve na Pouťovou výstavu ovoce, zeleniny a květin. Ta se koná druhou srpnovou neděli od půl deváté ranní ve vestibulu Kulturního domu v Drnovicích. Výstavu obohatí paní Veiglerová z Nemojan o květiny a zahrádkáři připraví pro děti drobné aktivity s odměnami.

ZNOJEMSKO:

Oživit krajinu

Kdy: neděle 13. srpna 2023 od 10.00

Kde: Dobro-družný statek, Stupešice 23, Běhařovice u Znojma

Proč přijít: Akce Oživit krajinu nabídne v neděli 13. srpna širší pohled na ekologické zemědělství a jeho přínosy. Představí možnosti přímého odbytu pro místní zemědělce a další producenty. „V rámci této akce chceme ukázat, jak může v praxi fungovat komunitou podporované zemědělství. K vidění bude i praktická ukázka hospodaření a pěstování zeleniny, a to přímo na farmě Dobro-družný statek,“ zve na akci jedna z organizátorek Šárka Krčílková z Asociace místních potravinových iniciativ.

Bítovská hradní pouť

Kdy: od soboty 12. srpna do neděle 13. srpna od 9.00

Kde: Hrad Bítov

Za kolik: vstupné zahrnuto už v ceně všech prohlídkových okruhů hradu Bítov

Proč přijít: Po dobu dvou dnů se bude na hradě Bítov konat oblíbená hradní pouť. Letos se už po jednatřicáté představí s bohatým programem. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na historický řemeslný jarmark. K zakoupení zde budou šperky, keramika, nebo dřevěné hračky. Divadelní společnost Komedianti na káře vystoupí po oba dny se svými pohádkami a žonglérskou dílnou na hlavním nádvoří. Neděle zase nabídne církevní pouť od hradní studánky s průvodem před hradní kapli, kde proběhne mše svatá.

