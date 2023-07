Lidé v Břeclavi se třetí prádzninový víkend vrátí do 90. letech minulého století. Na pořadu dne bude Retro Music Festival. V nedalekém Mikulově se zase uskuteční 24. ročník třídenního Festivalu Národů Podyjí. Oslava tradic, kultury i gurmánské speciality jsou podle pořadatelů zajištěny. Vydat se můžete také na Hodonínsko, kde na vás čeká Svátek bláznů. Na multižánrovém festivalu se představí pop-funky zpěvák Lukáš Mareček nebo kapela Lesní zvěř. Pokud budete chtít zažít pravou letní pohodu, tak doporučíme Chill-out párty u rotundy ve Znojmě nebo oblíbené noční prohlídky v atmosféře světel a svící na zámku ve Vranově nad Dyjí.

HODONÍNSKO:

Svátek bláznů

Kdy: pátek 14. července od 18.00, sobota 15. července od 14.00

Kde: Veselí nad Moravou, v zámeckém parku u kavárny V Parku

Proč přijít: Ve Veselí nad Moravou se to bude třetí prázdninový víkend hemžit blázny. S nadsázkou řečeno vás zveme na 16. ročník multižánrového festivalu Svátek bláznů, který se uskuteční u kavárny V Parku ve Veselí nad Moravou. V pátek se návštěvníkům představí například pop-funky zpěvák Lukáš Mareček, Nina Rosa v podání folku a jazzu nebo kapela Lesní zvěř. V sobotu budou připravené tvůrčí dílny i divadla pro děti. Vystoupí například Nylon Jail nebo DJs Kamarádi na hraní.

25. Žalmanův folkový Kyjov

Kdy: pátek 14. července od 18.00

Kde: Letní kino Kyjov

Za kolik: 380 korun

Proč přijít: Proslulý festival plný skvělé muziky, kouzelné přátelské atmosféry a velkých legend folku ovládne v pátek večer Letní kino v Kyjově. Letošní ročník budou od 18 hodin hostit folkové hvězdy jako je Žalman & spol, Přístav, Folk team, Lucie Dobrovodská & Paka a Vojta Nedvěd a Tie break.

BRNĚNSKO:

Karmelská pouť Oslavany

Kdy: sobota15. července, neděle 16. července od 13.00

Kde: Oslavany

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Oslavany na Brněnsku zvou tuto sobotu na tradiční kulturní akci s bohatým doprovodným programem. Podle pořadatelů se návštěvníci mohou těšit na pestrá hudební vystoupení na zámku, na tržiště lidových řemesel a samozřejmostí budou také pouťové atrakce. Pro zájemce budou otevřeny také všechny muzejní expozice. V zámecké kapli zase představí po oba dva víkendové dny své obrazy Svatopluk Drápal.

Pivní a hudební festival v Rosicích

Kdy: sobota 15. července od 13.00

Kde: Zámek Rosice

Za kolik: 220 korun na místě

Proč přijít: 18. ročník hudebního a pivního festivalu se uskuteční letos znovu v areálu rosického zámku. Na návštěvníky čeká pestrá nabídka zajímavých piv od desítek malých pivovarů. Připravená bude podle pořadatelů také řada novinek a vychytávek. Kromě piva ozvláštní den také bohatý kulturní program. Vystoupí například kapela Helmutova Stříkačka, Franta Jetel, Nekapela nebo skupina Smažáci. Areál zámku se otevře ve 13 hodin a akcí provede moderátorka Jarka Eliášová.

Festival planet

Kdy: pátek 14. července do neděle 16. července

Kde: Hvězdárna a planetárium Brno

Proč přijít: Na počátku byla tma. A pak vzniklo světlo. Model noční podoby planety Země, ozářený pouze světlem doprovázejícím lidskou civilizaci, rozšíří sbírku obřích modelů vesmírných těles v areálu Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře. Takzvaná Temnalóna se letos nově představí na Festivalu planet, který se uskuteční třetí prázdninový víkend. „Součástí akce bude i letní kino s vesmírnou duší, které uvede řadu vědecko-fantastických a fantasy filmů, povídání u modelů a také mimořádné projekce v digitáriu, včetně hudebního pořadu Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon," doplnili účinkující.

Slavkov Open 2023

Kdy: sobota 15. července, neděle 16. července od 15.30

Kde: akce byla přesunuta do brněnské Winning Group Areny (hala Rondo)

Za kolik: dvoudenní festivalové vstupné 3490 korun

Proč přijít: Nejsympatičtější "pirát z Karibiku" na světě Johny Depp míří na jižní Moravu. V rámci dvoudenní akce Slavkov Open vystoupí britská skupina Deep Purple a americká Hollywod Vampires. Mezi jejich členy patří slavný herec Johnny Depp, kytarista Aerosmith Joe Perry a rocker Alice Cooper. „Z produkčních důvodů jsme museli festival Slavkov Open, který se měl odehrát v prostorech Zámecké zahrady ve Slavkově u Brna, přesunout do brněnské Winning Group Areny (hala Rondo)," informují pořadatelé na webu Ticketportal.cz.

BLANENSKO:

Koupaliště Letovice výročí 90 let

Kdy: sobota 15. července od 15.00

Kde: Koupaliště Letovice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Koupaliště v Letovicích oslaví o třetí červencové sobotě výročí 90 let od svého vzniku. Oslavný program odstartuje ve tři hodiny odpoledne malou medvědí pohádkou. Následovat bude klaun Hubert a hasičská pěna. Pátá hodina odpolední nabídne koncert Michaely a Jiřího Danielových. Koupaliště navštíví i rekordman a silák Železný Zekon. Součástí doprovodného programu budou aktivity a soutěže ve vodě i na souši.

Motosraz Kiliangang

Kdy: pátek 14. července od 16.00, sobota 15. července od 11.00

Kde:Areál Best, Zbraslavec

Za kolik: 900 korun jednodenní vstup, 1400 korun dvoudenní vstup

Proč přijít: Ve Zbraslavci se bude po dobu dvou dnů od pátku 14. července do soboty 15. července konat již 9. ročník motosrazu Kiliangang. Vše odstaruje v pátek, kde se na podiu například představí Debustrol, Komunál, Harlej nebo Walda gang. V sobotu bude program pokračovat skupinou Volant, Doga nebo Traktor. „Na své si zde přijdou milovníci dobré hudby, motocyklů, ale také rodiny s dětmi," doplňují pořadatelé.

Blanenské promenádní koncerty

Kdy: neděle 16. července od 10:00

Kde: Blansko, náměstí Svobody

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: Blanskem se třetí červencový víkend rozezní zvuky dechové hudby. Na náměstí Svobody dorazí v rámci akce Blanenské promenádní koncerty Dechová hudba Lysice. Ta zahraje dopoledne mezi desátou a jedenáctou hodinou. Jedná se již o druhý koncert, první odehrála dechová hudba Blansko. Do konce prázdnin se lidé mohou těšit ještě na další tři vystoupení z řad muzikantů.

BŘECLAVSKO:

Retro Music Festival

Kdy: sobota 15. července od 14.00

Kde: areál pod zámkem, Břeclav

Za kolik: na místě 1290 korun

Proč přijít: „Zažij party s těmi největšími hvězdami 90. let." Takový podtitul má Retro Music Festival, který se koná v sobotu 15. července v areálu pod zámkem v Břeclavi. Návštěvníci se mohou těšit na den plný zábavy, skvělá vystoupení, osvěžující drinky, jídla z vyhlášených foodtrucků a pohodovou atmosféru moravské metropole. Vystoupí 2 Unlimited, Mr. President, Rednex, Snap!, Verona, Lunetic, Dj Styx & Dj Leemac (video disco), taneční skupina Ladylicious. Akcí provede moderátor Martin Hájek.

Festival Národů Podyjí

Kdy: od pátku 14. července do neděle 16. července

Kde: Mikulov, Náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: 24. ročník třídenního festivalu se koná tento víkend v Mikulově. Akce oslavuje tradice, kulturu i gurmánské speciality národnostních menšin žijících na jižní Moravě a v pohraničí Rakouska. „Program zahajuje páteční beseda u kulatého stolu s pozvanými hosty i diváky. Našim cílem je představit palčivá témata z minulosti i současnosti otevřeným způsobem a nahlédnout na ně různou optikou," informují pořadatelé. Hlavním bodem sobotního dne je prezentace až dvaceti národních kuchyní etnik a v neděli festival zakončí nedělní veřejná snídaně „Permanent Breakfast“ pro účastníky i kolemjdoucí. Celou akci doprovází také hudební a taneční skupiny.

VYŠKOVSKO:

Slavkov Open 2023

Kdy: sobota 15. července, neděle 16. července od 15.30

Kde: akce byla přesunuta do brněnské Winning Group Areny (hala Rondo)

Za kolik: dvoudenní festivalové vstupné 3490 korun

Archeologické léto, procházka na zříceninu hradu Melice

Kdy: sobota 15. července od 13.00

Kde: sraz účastníků na autobusové zastávce Pustiměř, náves

Proč přijít: Muzeum Vyškovska zve všechny nadšence na komentovanou prohlídku pustiměřské zříceniny hradu Melice. Sraz všech účastníků je ve 13:00 na autobusové zastávce Pustiměř, náves. „Provázet vycházkou bude archeoložka Muzea Vyškovska Klára Rybářová. Hrad byl postaven ve 14. století a ve své době patřil k nejkrásnějším hradním komplexům Koruny české," lákají organizátoři.

ZNOJEMSKO:

Noční prohlídky v atmosféře světel a svící

Kdy: neděle 16. července od 20.30

Kde: Státní zámek Vranov nad Dyjí

Za kolik: základní vstupné 260 korun

Proč přijít: Státní zámek Vranov nad Dyjí zve všechny návštěvníky v neděli 16. července na noční prohlídky. Ty se budou nést v atmosféře světel a svící. Zámecké interiéry tak během tmy rozzáří světla, a svíce. Během zámecké noci si lidé budou moci samostatně projít nejen reprezentační interiéry hraběcí rodiny Althannů, ale i zámeckou kapli. Patřičnou pozornost si zaslouží také sál předků, kde náladu zpříjemní živá hudba.

Chill-out párty u rotundy

Kdy: pátek 14. července od 19.00

Kde: Pivovar Znojmo

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Pravou letní pohodu zažijí v pátek 14. července návštěvníci chill-out párty u rotundy sv. Kateřiny. „O příjemnou atmosféru se postará DJ Martin Gabi. Chybět nebudou samozřejmě letní drinky na osvěžení, plážová lehátka na odpočinek ani super výhled na Znojmo," dodávají pořadatelé akce. Lidé tak mohou strávit záživný prázdninový den s kamarády nebo rodinou s drinkem v ruce. Program začíná v sedm hodin večer a vstupné je zdarma.