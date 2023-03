Jižní Morava nabídne o třetím březnovém víkendu spoustu zážitků. Na Břeclavsku se bude konat stylový Country bál. Na Znojemsku zase proběhnou tradiční košty. Do kulturního domu v Bzenci zavítá Honza Dědek se svou talk show a přiveze s sebou dvě známé tváře.

Honza Dědek zavítá se svojí talk show na Hodonínsko. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

HODONÍNSKO:

7 pádů Honzy Dědka

Kdy: sobota 18. března od 19.00

Kde: Dům Kultury Bzenec

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Pořádnou dávku humoru nabídne moderátor a publicista Honza Dědek se svojí talk show v Bzenci. V domě kultury se akce bude konat třetí březnovou sobotu od sedmi do devíti hodin večer. Lidé se mohou těšit na dva velmi známé hosty. Herečku Nelu Boudovou a herce Marka Taclíka. Společně budou na pódiu vést rozhovor a především bavit publikum vtipy a svými příběhy. Vstupné na show stojí 450 korun.

Josefský košt vín

Kdy: sobota 18. března od 13.00

Kde: Sokolovna Vracov

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Ve Vracově se bude v sobotu 18. března konat tradiční Josefský košt vín. Ten odstartuje v jednu hodinu odpoledne v místní sokolovně. Od 17.00 je pro všechny návštěvníky připravena zábava. Přítomné jistě potěší i bohatá tombola, kde se letos objeví postelový rošt s matrací, televizor, kolekce vín, popelnice nebo sada zahradního nářadí. Vstupné je 400 korun a vstupenka je slosovatelná. Občerstvení je zajištěno v podobě Josefovského guláše.

BRNĚNSKO:

Vítání jara v Zoo Brno

Kdy: sobota 18. března od 9.00

Kde: Zoo Brno

Za kolik: od 120 korun

Proč přijít: V Zoo Brno budou návštěvníci třetí březnovou sobotu vítat jaro. Program začíná v devět hodin ráno. „Můžete se těšit na symbolické vyhnání zimy v podobě Morany, zdobení líta a vítání jara. Dále také na soutěžní stezku pro děti nebo malování křídou na zem,“ lákají pořadatelé. Přítomní mimo jiné zažijí speciální komentovaná krmení jeřába, čápů, surikat nebo pandy červené. Zakončení je naplánované na půl třetí odpoledne.

Muzikál Kleopatra

Kdy: sobota 18. března od 18.00

Kde: Zoner BOBYHALL

Za kolik: od 499 korun

Proč přijít: Daniel Hůlka, Kamila Nývltová, Linda Finková nebo Marin Vojtko. Tyto známé tváře zavítají v sobotu 18. března do Brna. Konat se zde bude legendární muzikál Kleopatra. Účastníci akce tak uslyší známé písně, jako Teď královnou jsem já nebo Dámy vládnou. Představení odstartuje v Bobycentru v šest hodin večer a potrvá zhruba 2 a půl hodiny. „Máte možnost si tak vychutnat neobyčejný příběh ženy, jež vládla Egyptu až do jeho obsazení Římem,“ zvou pořadatelé.

60. MINT Market

Kdy: pátek 17. března od 11:00

Kde: Tržnice Brno, Zelný trh

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Moderně pojaté trhy se svěží módou, šperky, delikatesami a dalšími výrobky, které poskytují prostor tvůrcům postavit se na vlastní nohy. To je MINT Market. Ten se už po šedesáté vrací do svého rodného Brna. Zájemci mají možnost trhy navštívit po dobu dvou dnů – a to v pátek a v sobotu. Konat se budou v celé budově Tržnice Brno na Zelném trhu. „Nemusíte nakupovat jen v obchodních domech. Přijďte si raději pořídit originální kousky přímo od jejich autorů,“ lákají pořadatelé.

30. výstava vín

Kdy: sobota 18. března od 10.00

Kde: Orlovna Brno-Obřany

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Jednota Brno-Obřany a obřanští vinaři zvou na kulatou 30. výstavku vín spojenou s ochutnáváním. Akce pro všechny milovníky vína se koná v sobotu 18. března od desáté hodiny dopolední. Zájemci si tak mohou na orlovně užít příjemné odpoledne s ochutnávkou několika vzorků vín. Pro podtržení atmosféry zahraje od jedné hodiny odpolední cimbálová muzika Jiřího Studeníka. Akce potrvá osm hodin, konec je naplánovaný na šestou hodinu večer.

BLANENSKO:

Obecně prospěšná strašidla

Kdy: pátek 17. března od 16.00

Kde: Orlovna Kotvrdovice

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Obec Kotvrdovice se v pátek 17. března zahalí do světa tajemství a duchů. Ochotnický soubor Divadlo Srdcem totiž uvede premiéru hry Obecně prospěšná strašidla. Představení se poprvé koná v orlovně od sedmé hodiny večerní. „Vezměte svoji rodinu nebo známé a prožijte příjemný kulturní večer ve společnosti záhadných duchů,“ lákají pořadatelé. Vstupné je 120 korun a repríza představení se koná hned v sobotu 18. března.

Kouzelný karneval

Kdy: neděle 19. března od 15.00

Kde: Sokolovna Rájec Jestřebí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Rájci Jestřebí to bude v neděli 19. března opravdu kouzelné. A to doslova. Konat se zde bude Kouzelný karneval. Zábavný animační program pro děvčátka a chlapečky odstartuje v sokolovně ve tři hodiny odpoledne. Zájemci se mohou především těšit na vystoupení profesionálního kouzelníka Jirka Hadaše, který předvede svá kouzla. Pro vyhládlé účastníky bude zajištěno občerstvení. Na programu dne je naplánovaná i bohatá tombola o zajímavé ceny.

BŘECLAVSKO:

Vaření zelňaček

Kdy: sobota 18. března od 9.00

Kde: Restaurace pizzerie Iriss

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zelňačky ovládnou restauraci Iriss v Břeclavi. Konat se zde totiž bude třetí ročník vaření tohoto pokrmu v kotli. Začátek je v devět hodin ráno. Pro zpestření dne zahraje živě od pravého poledne DJ Radim Blažek. O hodinu později vypukne ochutnávání těch nejlepších zelňaček. Soutěží se o tři hlavní ceny. Bronzové místo nabídne poukaz v hodnotě 500 korun, stříbrné poukaz v hodnotě 1 500 korun a zlaté místo poukaz v hodnotě 3 000 korun. Všichni výherci obdrží k výhrám i pohár.

Country bál

Kdy: sobota 18. března od 19.30

Kde: Sokolovna Charvátská Nová Ves

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: TJ Sokol Charvátská Nová Ves a taneční oddíl Line Dance Břeclav si připravili pro všechny nadšence společenského světa tance Country bál. V klobouku a tematickém outfitu to na parketu mohou účastníci rozjet v sobotu 18. března od 19.30. „Přijďte si užít zábavný večer. Čekat na vás bude kvalitní muzika, dobrá společnost a neobyčejné zážitky,“ lákají pořadatelé. Celým večerem bude provázet skupina Amulet.

VYŠKOVSKO:

Košt slivovice Letonice

Kdy: sobota 18. března od 13.00

Kde: Myslivecká chata Cihelna Letonice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Vůně slivovice se bude třetí březnovou sobotu vinout celým areálem myslivecké chaty v Letonicích. Myslivecký spolek, obec Letonice, jednota Orel a svaz zahrádkářů zde pořádají košt slivovice. Akce začíná v jednu hodinu odpoledne. „K příjemnému poslechu zahraje cimbálová skupina Kalečník,“ lákají pořadatelé. Návštěvníci se mohou těšit na milé odpoledne s hudbou, dobrým občerstvením a hojným počtem vzorků od přispěvatelů.

Velikonoční pohádka ze zahrádky

Kdy: sobota 18. března od 15.00

Kde: Velký sál Záložny

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Velikonoce jsou už za chvíli tady, a proto si město Rousínov ve spolupráci s Divadlem KAPSA Andělské Hory připravili činoherní hudební pohádku s názvem Velikonoční pohádka ze zahrádky, aneb jak se žížalky vypravily pro kloboučky do města. Představení se uskuteční třetí březnovou sobotu ve tři hodiny odpoledne ve velkém sále Záložny. Hlavní protagonisté budou Šárka Klečková a Vlasta Fischer. Dospělí zaplatí vstupné 50 korun, stejně tak děti.

ZNOJEMSKO:

32. Znojemský košt

Kdy: sobota 18. března od 13.00

Kde: Štukové sály Louckého kláštera

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: Ve Štukových sálech Louckého kláštera se bude konat již v pořadí 32. Znojemský košt. Jedná se o nejdůležitější přehlídku vín Znojemské vinařské podoblasti. Výstava s degustací je otevřena v sobotu 18. března od 9.00 do 21.00. Jednotné vstupné na akci stojí 600 korun. V ceně je zahrnutý katalog a možnost ochutnání všech vzorků vín bez omezení. „Od čtvrté hodiny odpolední bude vstupné poloviční,“ informují pořadatelé.

Miroslavský košt

Kdy: sobota 18. března od 14.00

Kde: Kulturní dům Miroslav

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Spolek miroslavských vinařů ve spolupráci s městem Miroslav pořádají již 26. ročník Miroslavského koštu. Jedná se o přehlídku vín z České republiky i ze zahraničí. Od 14.00 odstartuje v miroslavském kulturním domě ochutnávka výtečných vín,“ lákají pořadatelé. Návštěvníci tak budou mít možnost prožít odpoledne se sklenkou vína při poslechu cimbálové muziky. Zajištěno je i bohaté občerstvení a tombola se zajímavými ceny. Vstupné je 350 korun. V ceně je zahrnutá konzumace, sklenička a katalog vín.