Půlka měsíce září s sebou nese další várku akcí. Na Břeclavsko láká oblíbené Velkopavlovické vinobraní, které nabídne dny plné nových zážitků, hudby, zpěvu a tance v duchu lidových tradic. I na Hodonínsku se bude oslavovat víno. Na Masarykově náměstí zpříjemní odpoledne návštěvníkům bohatý program i večerní koncert skupiny Rangers – Plavci a Easy Line. Na Znojemsku obec Hevlín pořádá Babské hody a přímo ve Znojmě dojde na cykloturistickou akci po vinařských stezkách. Má být hezky, tak někam určitě vyrazte.

Svátek vína na Masarykově náměstí v Hodoníně. | Foto: Jaroslav Loskot

HODONÍNSKO:

Svátek vína v Hodoníně

Kdy: sobota 16. září od 14.30

Kde: Masarykovo náměstí, Hodonín

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Skvělá vína i výborné delikatesy. Takový bude nadcházející tradiční Svátek vína v Hodoníně, který připadá na sobotu 16. září. Návštěvníkům odpoledne zpříjemní Dechová hudba Svárovanka a dojde i na tematický průvod od Domu kultury před radnici. Právě zde organizátoři celou slavnost zahájí a pak už od 15.30 následuje folklorní pásmo v podání DFS Duběnka, Valša, Erteple, CM Duběnka. Večerní náladu rozproudí česká hudební skupina Rangers – Plavci a Easy Line.

Podzim na dědině

Kdy: od soboty 16. září do neděle 17. září od 9.00

Kde: ve skanzenu Strážnice

Za kolik: 160 korun, snížená cena 100 korun

Proč přijít: Tradiční akce v magickém prostředí. Tak by se dala popsat událost, která se o víkendu uskuteční ve skanzenu Strážnice. „Naučný program je zaměřen na tradiční způsoby hospodaření a podzimní práce na vesnici přelomu 19. a 20. století," zvou organizátoři. Nebudou chybět tradiční podzimní práce, orba koňským potahem, malý řemeslný jarmark nebo třeba vinný šenk s burčákem. Součástí sobotního programu bude i akce Vojenský den, který představí zadržení nebezpečného recidivisty nebo zákrok proti vrahu Hasíkovi u Milotic. „Program pro veřejnost od 9.00 do 17.00 hodin. Poslední vstup v 16.00 hodin," informují pořadatelé.

BRNĚNSKO:

Rock in Brno

Kdy: pátek 15. září od 14.00

Kde: Výstaviště Brno

Za kolik: od 445 korun

Proč přijít: Rockeři míří do Brna. Krajské město, respektive brněnské Výstaviště, se stane dějištěm strhující koncertní jízdy už v pátek 15. září. Návštěvníci se mohou těšit na kapely jako je Harlej, Traktor, Alkehol, Walda Gang, Dymytry a Trautenberk. Program začíná už ve 13 hodin odpoledne, kdy celý areál otevírá. O hodinu později ovládne pódium skupina Alkehol. Cena vstupenek začíná na 445 korunách pro děti 7 - 12 let, dospělí zaplatí 890 korun.

Den národnostních menšin

Kdy: sobota 16. září od 12.30

Kde: Park Lužánky

Proč přijít: Kdo touží ochutnat mezinárodní kuchyni z různých koutů světa na jednom místě, pak musí zavítat na Den národnostních menšin. Akce je naplánovaná na sobotu 16. září v parku Lužánky. Představí se zde kultura z Německa, Vietnamu, Ukrajiny nebo Bulharska. Návštěvníci se mohou těšit na spoustu vystoupení, koncertů a doprovodných aktivit, které doplní doplní řecká kapela Mydros. „Užijte si s námi atmosféru pestrobarevného průvodu v centru města Brna a přehlídky folklorních souborů různých národnostních menšin žijících na jižní Moravě," doplňují pořadatelé.

Evropský týden mobility

Kdy: od soboty 16. září do pátku 22. září od 10.00

Kde: Park u Pavilonu Anthropos, Brno-Pisárky

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Evropský týden mobility zakotví od soboty 16. září v Brně. Konkrétně v Parku u Pavilonu Anthropos zažijí rodiny s dětmi po celý týden bohatý program, který přinese spoustu zábavy a zároveň se přiučí i novým věcem. Akce je totiž zaměřená na městskou mobilitu a pravidla silničního provozu. Návštěvníci se mohou těšit například na kouzelnické triky, policejní psi, setkání s policisty a hasiši, malování na tvář i na ukázku odtahu auta. Vstupné je zdarma.

Slavnosti vína

Kdy: od pátku 15. září do soboty 23. září od 11.00

Kde: náměstí Svobody, Brno

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Slavnosti vína dorazí přímo do centra Brna na náměstí Svobody. Od 15. do 23. září tu budou prodejci pro návštěvníky každý den od jedenácté hodiny dopolední do desáté hodiny večerní. Představí se vinaři z jižní Moravy, brněnské řemeslné pivovary a samozřejmostí budou také stánky s občerstvením. Ti nejmenší si užijí připravený kolotoč.

Svatováclavské hody v Žabovřeskách

Kdy: sobota 16. září od 8.00, neděle 17. září od 14.00

Kde: Makovského náměstí, Burianovo náměstí, Radnice, Brno-Žabovřesky

Proč přijít: Městská číst Brno-Žabovřesky před sebou má již devátý ročník žabovřeských svatováclavských hodů. Letos budou hody jiné v jedné zásadní věci. Budou totiž dvoudenní. Sobota 16. září nabídne stavění máje na Makovském náměstí. Poté si lidé užijí pohled na ozdobený koňský povoz s chasou a harmonikářem, kteří budou zvát na odpolední a večerní sobotní předhodovou zábavu. Na té zahraje Hajnova mistřínská muziku nebo cimbálová muzika OLiNA. Na neděli je připravena tradiční mše u kaple sv. Václava na Burianově náměstí. Následovat bude krojovaný průvod k radnici, kde starosta předá hodové právo letošnímu hlavnímu stárkovi a stárce.

BLANENSKO:

Slavnosti burčáku a vína

Kdy: sobota 16. září od 13.00

Kde: park před kinem, Blansko

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Před kinem v Blansku to v sobotu 16. září zavoní burčákem a vínem. Konají se zde totiž slavnosti, na kterých nemůže snad žádný milovník těchto nápojů chybět. Akce začíná ve 13 hodin a návštěvníci se mohou těšit na na 12 vinařství, 15 burčáků, 100 druhů vín, a také na nabídku sýrů, pochutin k vínu i na grilované klobásy. V rámci kulturního programu se představí Lidový vypravěč a harmonikář, LUCY & HANGOVER , kapela APF nebo Cimbálová muzika Veronica. Vstup je zdarma, kdo bude chtít konzumovat burčák a vína, tak si zakoupí skleničku s logem akce.

Hrnčířský jarmark

Kdy: pátek 15. září od 18.00, sobota 16. září od 9.00, neděle 17. září od 9.00

Kde: na náměstí Krále Jiřího, Kunštát

Za kolik: 150 korun dospělí, 50 korun děti

Proč přijít: Atmosféra starých časů ožívá o víkendu v Kunštátě. Do města míří desítky šikovných řemeslníků nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí. Tradiční Hrnčířský jarmark letos započne v pátek, kdy se od 18 hodin představí alternativní zábavová kapela Paní věší prádlo. Nejpestřejší bude ale sobota a neděle, kdy se návštěvníci mohou těšit na hudební skupinu JAZZ PETIT Q, kapelu České srdce nebo The Silver Spoons. V neděli podium ovládne kapela Jelen nebo J.A.R. Připravená bude také výstava výtvarníka K. Bochořáka nebo pohádka pro děti.

Štěpán Rak - koncert v jeskyni Býčí skála

Kdy: sobota 16. září od 16.00

Kde: jeskyně Býčí skála, Adamov

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: V jeskyni Býčí skála v Moravském krasu se odehraje mimořádný benefiční koncert pro Občanské sdružení Blueland. Jeskyně není veřejně přístupná a otevírá se jen párkrát do roka na mimořádné akce, mezi které patří i koncert Štěpána Raka. Ten si ve světě vybudoval pověst nejen jako kytarový virtuos nebo hudební skladatel, ale především jako mistr improvizace. Právě své umění předvede v sobotu 16. září v jedinečném prostředí Halštatského dómu jeskyně Býčí skála.

BŘECLAVSKO:

Muzejní dýňobraní ve Valticích

Kdy: od soboty 16. září do neděle 17. září

Kde: Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí Valtice

Proč přijít: K podzimu neodmyslitelně patří dýně. Proto se pořadatelé rozhodli uspořádat v Národním zemědělském muzeu ve Valticích dýňobraní. Jedná se o přehlídku letošní úrody dýní, cuket a patisonů. Obohacením výstavy budou i recepty, jak na slano, tak na sladko, v hlavní roli právě s touto plodovou zeleninou. „Malé návštěvníky jistě potěší veselé tvoření s motivy dýní, řada her a zábavných prvků. Možná se inspirujete i na Halloween," dodávají pořadatelé.

Velkopavlovické vinobraní

Kdy: pátek 15. září od 17.30, sobota 16. září od 11.00

Kde: Velké Pavlovice

Proč přijít: Ve Velkých Pavlovicích bude veselo. Na řadu totiž přichází oblíbené vinobraní. Slavnost se starým tradičním obřadem „zaražením hory“ je významným folklórním svátkem a vrcholnou společenskou událostí vinařského roku. Lidé zažijí dva nabité dny plných nových zážitků, hudby, zpěvu a tance v duchu lidových tradic. Akce se stánky s vínem, burčákem a kulturním programem připadá na pátek 15. září od 17.30 a na sobotu 16. září od 11.00. Páteční program nabídne folkovou a popovou hudbu. U toho sobotního nebude chybět tradiční průvod městem, po kterém bude následovat scénka "Zarážení hory".

Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany

Kdy: sobota 16. září od 17 hodin

Kde: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice

Proč přijít: Již 17. ročník letního hudebního cyklu Henckeovy barokní varhany Valtice se uskuteční v sobotu 16. září ve Farním kostele. V 17 hodin vystoupí mužský pěvecký sbor Láska opravdivá s programem Hudební spiritualita křesťanského východu. Zazní typické pravoslavné bohoslužebné formy, zhudebněné předními autory 17. až 20. století. Koncert posluchačům přinese vhled do světa pravoslavné duchovní hudby především východoslovanské tradice.

VYŠKOVSKO:

Čokofest

Kdy: od pátku 15. září do neděle 17.září od 10.00

Kde: Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna

Za kolik: od 60 korun

Proč přijít: ČokoFest - akce stvořená pro milovníky všech druhů čokolády v jakékoli podobě. Festival se ve Slavkově zdrží od pátku 15. září do neděle 17. září. Návštěvníkům nabídne plno zážitků a nových chutí. Těšit se mohou na bohatý program, který zahrnuje soutěže pro děti, stánkový prodej, kuchyňské show i koncerty. Návštěvníci letošního Čokoládového festivalu se mohou těšit také na balónkovou výstavu, která je vytvořená z téměř 20.000 balónků.

Drakiáda na Letišti Vyškov

Kdy: sobota 16. září od 10.00

Kde: Aeroklub Vyškov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Draci k podzimu patří a ne jinak tomu bude ve Vyškově, kam zvou pořadatelé na tamní letiště na drakiádu. Také letošní ročník láká všechny věkové kategorie, protože kromě papírových draků diváci uvidí i opravdová letadla. Na místo dorazí i Policie ČR, která představí svou techniku. Připravená bude také dílnička Technického muzea Brno a občerstvení. Vstoupit do areálu budou návštěvníci moci od 10 hodin, samotná registrace do drakiády je ve 13.00. Soutěž začíná o hodinu později.

ZNOJEMSKO:

Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska

Kdy: sobota 16. září od 9.00

Kde: Znojmo, venkovní areál před Louckým klášterem

Za kolik: 230 korun

Proč přijít: Třetí zářijová sobota zve na cykloturistickou akci po vinařských stezkách Znojemska. Připraveny jsou dvě trasy pro cyklisty a jedna pro pěší. Na návštěvníky během jízdy či chůze čekají zastávky ve vinných sklepech i přímo ve vinicích, kde mohou kromě vína ochutnat i čerstvý znojemský burčák přímo z rukou vinařů. „Akce je otevřená široké veřejnosti, zdatným sportovcům i rodinám s dětmi. Stačí přijít v sobotu 16. 9. 2023 mezi 9. a 11. hodinou na registrační místo ve Znojmě v areálu Louckého kláštera," informují pořadatelé.

Babské hody v Hevlíně

Kdy: sobota 16. září od 9.00

Kde: obec Hevlín

Proč přijít: Hevlínský babský spolek zve do Hevlína na své 2. Babské hody. Dominantou hodů se stala obří copatá babička vyrobená z balíků slámy, která láká na tradiční folklórní slavnost. Ozdobu ji dělá čajová souprava – vše sladěno do modrobílé kombinace odkazující na hlavní barvy ve znaku obce. Veselí se uskuteční třetí zářijovou sobotu, kdy touto příhraniční obcí projde za hudebního doprovodu krojovaný průvod, a chybět nebude vystoupení krojovaných žen a děvčat.

