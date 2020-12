Bolivijský prales odhalil poklad. Skrýval druhy zvířat, které věda neznala

V mlhou zahalené krajině "oblačných lesů" zasazená do podhůří bolivijských And objevili vědci 20 nových neznámých druhů. Kromě toho zde našli velké množství zvířat i rostlin, jež nebyly vidět desítky let, v některých případech déle než století. Nový objev učinila obrovská vědecká expedice do údolí Zongo, při níž vědci sepsali více než 1200 druhů, z nichž 770 v této části světa nikdo dříve neviděl.

Drobný užovkovitý had Chironius scurrulus, přezdívaný také jako hladká mačeta savany | Foto: Wikimedia Commons, Geoff Gallice, CC BY 2.0