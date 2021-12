Americký Národní ústav pro letectví a kosmonautiku (NASA) vypustil ve středu 24. listopadu do vesmíru raketu Falcon 9 společnosti Space X, dopravující sondu se zvláštním určením: má zamířit k dvojici vzdálených asteroidů a do menšího z nich čelně narazit. Jde o zkoušku technologie na záchranu Země.

Umělecká představa vesmírné sondy přibližující se k asteroidu | Foto: NASA, Johns Hopkins APL

Ačkoli NASA neví o žádném asteroidu, který by během příštích 100 let mohl zasáhnout Zemi, někdy v budoucnu by přece jen mohlo k takové katastrofální srážce s obřím kusem vesmírné skály dojít, a je dobré být na takovou situaci připraven. Proto NASA začala testovat způsob, jak by se dal takový nebeský balvan od Země "odstrčit". Použila k tomu princip známý z kulečníku; těleso by mělo změnit směr po tvrdém a řízeném nárazu jiného tělesa, které by proti němu bylo vysláno ze Země.