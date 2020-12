Důležitá jsou tři data: středa 16. a čtvrtek 17. prosince a pondělí 21. prosince. Zítra a pozítří se ke společnému tanci dvou největších planet naší Sluneční soustavy přidá na nebi i Měsíc. A o slunovratu v pondělí 21. prosince pak bude vzdálenost mezi nimi absolutně nejmenší. Letošní noční nebe vánoční atmosféře hodně přeje.

„Planety se díky svým drahám k sobě přibližují každých dvacet let, ale tato velká konjunkce je zcela výjimečná kvůli tomu, jak blízko u sebe se budou navzájem objevovat. Člověk by se musel vrátit těsně před svítání do 4. března roku 1226, aby něco podobného spatřil,“ popsal pro Sci-Tech Daily astronom z americké Rice University Patrick Hartigan.

Jupiter se Saturnem se k sobě přibližují již od léta. Ale mezi 16. a 25. prosincem budou od sebe vzdáleny jen na polovinu průměru Měsíce. „Brzy po soumraku 21. prosince pak budou vypadat opravdu jak dvojplaneta oddělená od sebe jen pětinou průměru Měsíce,“ informoval astronom. Podle něho, když budou ideální podmínky, by měly být vidět v zorném poli dalekohledu nejenom oba plynní obři, ale i jejich největší měsíce, tedy Jupiterovy Io, Europa, Ganymedes a Callisto a Saturnovy Titan, Rhea a Thetys.

Zdroj: Youtube

Dalekohled není třeba

Samozřejmě také záleží na průměru dalekohledu. Planety samotné jsou ale vidět i běžným okem a nejde si je skoro splést. Planetární duo se objevuje každý večer chvilku po soumraku kousek nad jihozápadním obzorem. Když je vhodné počasí a vzduch čistý, nic jasnějšího v těchto dnech na nebi neuvidíte.

Ale pozor! Planety nejsou nad obzorem celou noc. Třeba v pondělí 21. prosince už chvilku po půl sedmé večerní zapadají. Ono i největší přiblížení nastává ten den ještě za světla, asi hodinu a půl před západem Slunce kolem půl třetí.

Pokud letošní velkou konjunkci nestihnete, nebo počasí vám nedovolí ji spatřit, budete si muset počkat na další podobnou až do 15. března 2080, nebo až do roku 2417. Mimochodem, jedna z biblických teorií říká, že Betlémská hvězda při narození Ježíše Krista nebyla právě prolétající kometa, ale s vysokou mírou pravděpodobnosti spíše podobně velké a jasné přiblížení Jupitera se Saturnem.