„Lidé, kteří to namalovali, byly již zcela moderní, byly zcela stejní jako my. Měli veškerou kapacitu a nástroje, aby mohli namalovat obraz, jaký se jim zachtělo,“ uvedl spoluautor zprávy o nálezu publikované v časopise Science Advances Maxime Aubert.

Specialista na datování nálezů Aubert použil pro určení staří malby kalcitové ložisko, které se vytvořilo v horní části obrazu. Pomocí poločasu rozpadu radioaktivních izotopů uranu pak určil stáří ložiska na 45 500 let. „Kresba je tudíž ještě o něco starší. My jsme identifikovali staří kalcitu, který se utvořil později a částečně zakryl malbu,“ vysvětlil pro BBC Aubert.

Další obrazy



Největším nalezištěm jeskynních maleb v Evropě je Francie a severní Španělsko, kde je známo několik set jeskyní. Nejznámější jeskyní je pak Altamira u Santillana del Mar ve Španělsku.



Jeskyně s prehistorickým uměním naleznete po celé Africe, na Sahaře v alžírské Tassilí nebo v jihoafrickém Cederbergu.



Výjimečné ale nejsou malby ani na dalších kontinentech: Juxtlahuaca v Mexiku, Kimberley v západní Austrálii, nebo právě ostrov Sulawesi v Indonésii.

Vědecký tým si hodně slibuje i od obou zachovaných lidských dlaní na stěně indonéské jeskyně. „Aby mohli tehdejší umělci své ruce na stěnu otisknout, museli nejdříve okrový pigment z úst vyplivnout na povrch,“ uvedl spoluautor zprávy Adam Brumm. Vědecký tým proto doufá, že se jim podaří extrahovat vzorky DNA ze zbytkových slin pod dlaněmi na stěně.

Sulaweský obraz prasete je sice nejstarším obrazem zobrazujícím postavu, ale není nejstarší lidskou malbou. Za tu se považuje v Jižní Africe nalezená „čmáranice“, která značně připomíná dnešní znak pro hashtag. Vytvořena byla před 75 tisíci lety.

Podle vědeckého korespondenta BBC Jonathana Amose je ostrov Sulawesi klíčovým pří hledání odpovědí na otázky o celosvětové lidské expanzi. Ostrov je součástí regionu Wallacea, přechodové oblasti mezi indohimálajskou a australoasijskou oblastí. Leží přesně na dělicí čáře těchto dvou ekosystémů.

