Výzkumníci proto vyvinuli speciální elektrické hůlky, které dokážou uměle zesílit slanou chuť v jídle, kterého se dotýkají. „Zařízení přenáší sodíkové ionty z jídla přes hůlky do úst, kde vytvářejí pocit slanosti,“ vysvětlil Homei Mijašita z tokyjské univerzity Meiji, který na vzniku nové technologie spolupracoval s laboratoří od výrobce nápojů a jídla Kirin.

Za pomoci velmi slabé elektřiny

Hůlky využívají kombinaci elektrických stimulací a minipočítače, který má jejich majitel připnutý na zápěstí. „Zdrojem je velmi slabá elektřina. Tak slabá, že nemá žádný efekt na lidské tělo, ale přitom upraví ionty, jako je chlorid sodný a glutamát sodný, aby se jídlo zdálo silnější nebo slabší,“ sdělili odborníci z firmy Kirin.

Hůlky vědci otestovali na skupině lidí, kteří dodržují dietu s nízkým obsahem sodíku. Výsledky potvrdily, že zařízení zvyšuje slanost jídel až jeden a půl krát. „Účastníkům jsme dali miso polévku s omezeným množstvím soli. Plnost, sladkost a celková chuť byla podle nich podstatně lepší,“ sdělili Mijašita.

Doporučená denní dávka od Světové zdravotnické organizace (WHO) je pouhých pět gramů soli. Protože Japonci denně sní až dvakrát tolik, počítá tým s největším odbytem právě v Zemi vycházejícího slunce. Místní ministerstvo zdravotnictví navrhlo snížit denní příjem na 7,5 gramů pro muže a 6,5 pro ženy, ale je to těžký boj.

Hrozí vysoký krevní tlak

Vysoký příjem soli může přispět k vysokému krevnímu tlaku, který je jednou z největších příčin srdečních zástav, infarktů a mrtvic. „Abychom těmto nemocím předešli, musíme omezit přísun soli. Pokud to ale uděláme tradiční cestou, budeme se muset vzdát našich oblíbených pokrmů a konzumovat nemasná a neslaná jídla,“ sdělil výzkumník Ai Sato z Kirinu.

Laboratoř Mijašity se snaží vyzkoumat, jak zapojit i ostatní smysly. Před pár měsíci vytvořili televizi, ze které jdou slíznout chutě. Nazval ji Ochutnej TV a používá otočný pás s deseti chuťovými zásobníky, které danou chuť nastříkají na jazyk.

Podle informací deníku The Guardian by mohly jít hůlky do prodeje během příštího roku. Do té doby tým výzkumníků plánuje pracovat na zdokonalování zařízení.