Máte velký nos? Mezi vašimi předky byli neandertálci, tvrdí studie

ČTK

Někteří lidé mají větší nos, protože jejich rodokmen zahrnuje vzdáleného neandertálského předka. Vyplývá to ze studie, o níž napsal list The Times. Mnoho lidí v sobě má malé množství genetického materiálu zděděné po neandertálcích, kteří do doby před zhruba 40 tisíc lety sdíleli svět s druhem homo sapiens.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Větší nos může souviset s neandertálskou DNA, soudí vědci | Foto: Shutterstock