Důvod zůstával dlouho záhadou. Až před několika lety vědci definitivně potvrdili, že vymírání dinosaurů způsobil náraz velkého vesmírného tělesa do Země. Asteroid Chicxulub dopadl na dnešní mexický poloostrov Yucatán. I po tomto odhalení ale zůstalo množství otazníků. Pomoct odstranit je by měl i unikátní nález vědců - zdá se totiž, že se jim na nalezišti v souostroví Hell Creek povedlo objevit drobné částečky asteroidu Chicxulub.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) objev malého fragmentu asteroidu označil za ohromující. „Jde o jeden z nejvýznamnějších objevů na unikátním nalezišti zkamenělin v souvrství Hell Creek v Severní Dakotě. Toto místo uchovalo zbytky kataklyzmatického okamžiku, který ukončil éru dinosaurů - zlomového bodu v historii naší planety,“ píše CNN.

Hell Creek je jedinečným místem, které jako jedno z mála může archeologům doslova vyprávět příběh počátku vymírání dinosaurů. A jak označuje nejnovější nález, také přiblížit, co se dělo v hodinách poté, co asteroid dopadl na Zemi. „Částečky asteroidu se v Hell Creek našly v jantaru,“ konstatuje server Science Times.

Na jedinečném nalezišti, konkrétně v části Tanis, se navíc vědci dočkali dalších neméně významných objevů. „Mezi fosilie, které byly v Hell Creek objeveny společně s jantarem, patří třeba pozůstatky ryby, která do svého vnitra nasála úlomky po zásahu asteroidu, želvy, která byla naskrz probodnuta kusem dřeva, či noha, která mohla patřit dinosaurovi, jenž byl svědkem dopadu tělesa,“ zmiňuje CNN.

Unikátní objev samotných částeček osudného asteroidu byl nyní představen v nově uvedených dokumentech Dinosaurs: The Final Day na BBC a Dinosaur Apocalypse na PBS. Jak upozorňuje list Science Times, studie, kterou vědci o nálezu připravují, ještě nebyla zveřejněna. Ve vědeckých magazínech by se měla objevit do několika měsíců.

Vzduch z doby před 66 miliony let

Paleontolog Robert DePalma, který se na objevu podílel, tvrdí, že nález tak dobře zachovalých kousků asteroidu v jantaru je stejně významný, jakoby se povedlo sestrojit stroj pro cestování v čase, a někdo by kousíček asteroidu sebral hned po jeho dopadu.

Zpočátku se zdálo, že jantar skrývá pouze kousky hornin z místa dopadu asteroidů. „Většina úlomků nalezených hornin obsahuje stroncium a vápník, což naznačuje, že byly součástí vápencové kůry v místě dopadu asteroidu,“ píše list The New York Times.

Jenže některé nalezené horniny obsahují také vyšší množství železa, chromu a niklu, což ukazuje na to, že jde přímo o části asteroidu. „V jantaru jsme našli řadu sferulí (drobné kulovité částečky, pozn.red.), které jakoby zamrzly v čase. Stejně jako ke hmyz ze stejného jantaru, který je dokonale konzervovaný, ani k těmto částečkám se nemohla dostat voda. Dvě z nich měly velmi odlišné složení, než ostatní. Skládají se z chromu i niklu a ještě některých dalších prvků, které jsou běžné pouze v meteoritických materiálech. Takže tyto částečky, jak ukazuje naše předběžná analýza, jsou téměř jistě kosmického původu,“ vyjádřil se DePalma pro CNN.

To, co skrýval nalezený jantar po miliony let, ale v sobě nese ještě další unikát. „Jeho součástí jsou také jisté bubliny a vědci se domnívají, že stále obsahují vzduch z doby před 66 miliony let, jelikož na jejich povrchu se nenachází žádné viditelné praskliny,“ píše web Science Times.

Nález každopádně vědcům umožní lépe pochopit, co přesně se na planetě dělo ve chvíli, kdy do ní asteroid narazil. „Například nalezená noha dinosaura - zřejmě býložravého Thescelosaura - má na sobě stále kůži. To naznačuje, že nezbyl čas na to, aby se rozložila, byla rovnou pohřbena v sedimentu po nárazu,“ uvádí CNN.

Objev tak dokonale zachovalé dinosauří nohy také vyrazil vědeckému světu dech. „Existují jediné dvě možné verze událostí - buď tento dinosaurus zahynul přímo při nárazu asteroidu, nebo bezprostředně před ním. Každopádně to bylo přesně v době, kdy těleso dopadlo na Zem,“ vyjádřil se DePalma.

Místo z doby dinosaurů

DePalma, který působí na University of Manchester ve Spojeném království a také na Floridské univerzitě, zkoumá části naleziště Hell Creek Tanis už od roku 2012. „Tamní prašné, holé pláně ostře kontrastují s tím, jak oblast vypadala na konci křídového období. Tehdy byl americký středozápad bažinatým deštným pralesem a kontinent přetínalo dnes již zaniklé moře Western Interior Seaway, které se táhlo se od Mexického zálivu do Kanady,“ nastiňuje CNN.

Přestože je naleziště od místa dopadu asteroidu Chicxulub vzdáleno více než tři tisíce kilometrů, mnozí vědci jsou na základě dosud učiněných objevů přesvědčeni, že právě Hell Creek může poskytnout vzácné důkazy o tom, co vedlo ke konci éry dinosaurů. Náraz asteroidu tam totiž odmrštil množství důležitých částeček. „Na nalezišti se nachází tisíce dobře zachovalých rybích fosilii, o kterých je DePalma přesvědčen, že byly zaživa pohřbeny sedimentem, který se přesouval tím, jak náraz asteroidu způsobil pohyb masivní vodní plochy směrem do zaniklého moře,“ píše CNN.

Vědec si je dle svých slov jistý, že ryby, jejichž těla skrývá Hell Creek, uhynuly do několika hodin po nárazu asteroidu. A mimochodem, byly to právě fosilie z Hell Creek, které umožnily jinému vědeckému týmu odhadnout, že asteroid narazil do Země právě v době, kdy bylo na severní polokouli jaro.

Hell Creek umožňuje nahlédnout paleontologům do období před desítkami milionů let. „Mezi další úžasné nálezy týmu DePalmy patří objev vejce pterosaura, vůbec prvního, které bylo nalezeno v Severní Americe. Tento objev ukázal, že vejce obřích létajících plazů byla stejně měkká, jako jsou vejce dnešních plazů,“ poznamenává CNN.