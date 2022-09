Nejstarší kandidát na Hodonínsku má 87 let. Je to riziko, říká politolog

Podívejte se na složení kandidátních listin ve vaší obci.

Společně s ním se mezi kandidáty neobjevuje ani jeho bývalý stranický kolega František Karkoška, jehož pokojem v S-centru se loni prohnalo tornádo. Starostou se stal po prvních polistopadových volbách o dvacet let dříve za Hnutí za samosprávnou demokracii Společnost pro Moravu a Slezsko. Později přešel k sociální demokracii, za níž tento geolog kandidoval i naposled, a to ještě v osmasedmdesáti letech. Zbylí hodonínští sociální demokraté kandidují letos bez něj za uskupení Změna společně, tedy s nezávislými osobnostmi a pěticí ze strany Moravané. Podle oslovených politologů je u bývalých starostů důležité nejen to, jestli je voliči vnímají pozitivně, či negativně, ale také zda vůbec má zájem znovu kandidovat. „Celá řada kandidátů řekne, já už vám do té politiky nejdu. Jsem spokojený s tím, že jsem mimo. A třeba navíc už není ani členem strany,“ upozornil z brněnské katedry politologie Michal Pink.

Také jediná starostka v dějinách města Hodonína mezi současnými kandidáty chybí. Architektku Milanu Grauovou tak v čele kandidátní listiny ANO střídá bývalý místostarosta Vojtěch Salajka. Mezi uchazeči o post zastupitele se tentokrát neobjevuje ani jméno bývalého starosty Igora Taptiče, který je dlouhá léta lídrem hodonínských Nezávislých. „Minulé komunální volby rozhodly o jiném směru. Po několika pro Nezávislé úspěšných kláních byla důvěra vložena na bedra úspěšnějších, a ti se ucházejí o hlasy občanů i dnes. Přijděte k volbám a vyberte ty nejlepší z nejlepších, kteří unesou velkou zodpovědnost i složitosti řešení velkých úkolů, které už dnes netrpělivě čekají v našem městě na své řešitele,“ vybízí kriticky exstarosta Taptič. Nezávislé poslali hodonínští voliči mezi zastupitele poprvé už v roce 1998. Po dvaceti letech ale potřebný pětiprocentní práh podpory nepřeskočili.

Kompletní volební zpravodajství můžete sledovat na webu Deníku ZDE.

Nejen chybějících starostů a také místostarostů si v nabídce kandidátů všiml i hodonínský podnikatel Libor Malovaný, který si v minulosti vyzkoušel i post zastupitele. Už druhé komunální volby ale nekandiduje. „Pročítal jsem si všechny kandidátky, a všiml jsem si, že některé úplně chybí, stejně tak řada známých jmen, včetně starostů. Myslím si, že nyní budu mít hodně těžké najít vhodných jednatřicet jmen, abych rozdělil můj hlas,“ přiblížil svoji volbu Malovaný.

Někteří bývalí starostové sice v nabídce chybějí, ale dva naopak zůstávají. Navíc v pořadí oproti minulému hlasování postoupili výše. Lubor Šimeček tak z páté pozice u občanských demokratů na čtvrté a jeho předchůdce Jiří Koliba dokonce v lidovci navrženém pořadí uskupení Pozitivně pro Hodonín ze sedmnácté příčky vystoupal až na třetí. „Bývalí starostové mohou mít i po několika volebních obdobích poměrně silné jméno. V menším městě u lidí funguje i to, že si mohou pamatovat, jaký zanechal dojem ze svého působení. Mezi další okolnosti, které mohou posunout tohoto kandidáta do zastupitelstva, je také jeho strana i třeba působení ve vedení zdravotnického zařízení,“ upozornil politolog Lubomír Kopeček.

Kdo chce vést obce na Hodonínsku? Deník přináší kandidátky pro komunální volby

Podle jeho kolegy Pinka zkušenosti z vedení hodonínské radnice mohou bývalé politické matadory i odrazovat. „Pokud jsme v Hodoníně, tak víme, jaká tady byla stabilita komunální koalice, a co všechno tito lidé mají za sebou. Viděl bych to nějakým způsobem tak, že už jsou rádi, že jsou mimo a ať si ti noví najdou svoje nové elity a novou personální sestavu,“ doplnil politolog.

Poslední bývalý starosta Hodonína Milan Lúčka tak po třech letech včele radnice skončil s komunální politikou nadobro. „Otevřeně řeknu, že už jsem o kandidatuře neuvažoval,“ dodal hodonínský starosta v letech 2015 až 2018.

Mezi kandidáty většina starostů chybí



Nekandidující (starostou ve funkci):

* Milan Lúčka (2015 – 2018)

* Milana Grauová (2013 – 2015, 2010)

* Igor Taptič (2011 – 2013)

* Jiří Mráka (2010 – 2011)

* Dušan Grombiřík (1994 – 1998, zemřel 2018)

* František Karkoška (1990 - 1994)



Kandidují (starostou ve funkci):

* Libor Střecha (od 2018)

* Lubor Šimeček (2006 – 2010)

* Jiří Koliba (1998 – 2006)