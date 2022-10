I napodruhé zvolení zastupitelé rozhodli o tom, že starostou zůstane lidovecký lídr Jan Koutný. Čejč má ale nového místostarostu, tím je lídr Nezávislých za lepší Čejč David Fulajtár. „Dopadlo to demokraticky. Řeklo se, co se mělo. Výsledky voleb byly rozumně nastavené,“ podotkl Jan Koutný, který je starostou obce s více než dvanácti sty obyvateli od února 2016.

Mezi plány na nejbližší čtyři roky zmínil už rozjeté akce, jako je velké biocentrum pro zadržování vody s velkými tůněmi. „Chtěli bychom řešit novou bytovou výstavbu, kde odhady počítají s pětadvaceti až čtyřiceti byty. A chtěli bychom, pokud to půjde, řešit stavební parcely a úpravu historického domu Huberta Kleina,“ přiblížil plány pětatřicetiletý starosta. Zmíněný Hubert Klein byl nejmladší z vlivné generace bratří Kleinů, který v devatenáctém století výrazně ovlivnil život v tehdejší Čejči. Mimo jiné v obci nechal postavit první parní mlýn na Moravě, cihelnu, sklárnu a v neposlední řadě i dnes po opravách volající rezidenci. Jak Koutný dále uvedl, vedení obce by chtělo také přestěhovat hasičskou zbrojnici do nových prostor. Už do konce tohoto roku by měly být hotové nové chodníky vedle letos opravené krajské silnice ve směru na Čejkovice.

Co se týká minulosti, tak starosta ještě doplnil, že se má ještě k soudu dostat dotační větev kauzy bývalé dlouholeté starostky Marty Výmolové, kterou zastupitelé odvolali v únoru 2016. Té už Krajský soud v Brně letos v březnu vyměřil nepodmíněný trest 8,5 roku, a to za zpronevěru, podvod, zneužití pravomoci úřední osoby a pokus o podvod. Svou vinu ale popírala.