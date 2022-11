Podle něj do záležitosti vnesl jasno Český statistický úřad, který vysvětlil veškeré nejasnosti kolem postupu volební komise v Kostelci. „Ukázalo se však, že má navrhovatel pravdu v tom, že konání hodů v době voleb zřejmě skutečně umožnilo účast ve volební komisi nováčkům, kteří na tuto odpovědnou činnost nebyli dostatečně vyškoleni. To se pak projevilo v poměrně značném množství přehmatů a chyb, kterých se okrsková komise dopustila,“ uvedl soudce.

Soud zamítl návrh na přezkum tří volebních okrsků v Hodoníně

Tou hlavní chybou bylo to, že členové komise nesprávně přepočítali hlasy ve prospěch celé volební strany, kdy namísto devíti hlasů připočítali pouze jeden. Po tom, co pracovníci Českého statistického úřadu zjistili, co se stalo, tak poučili členy okrskové volební komise, a ti následně znovu přepočítali výsledky hlasování a nahradili původní chybné údaje. Následný přepočet soudem pak zjistil už jen drobné nepřesnosti v řádu jednotek hlasů, které podle soudu neměly žádný vliv na výsledek voleb a rozdělení mandátů. „Jsme spokojeni, protože za nás bylo důležité, aby soud přezkoumal volby. Byly totiž zveřejněny dva volební výsledky, a naprosto diametrálně jiné. V takovém případě je potřeba se ptát, jestli to nově zvolené vedení obce, je legitimní, nebo není? Soud vyslyšel všechny naše požadavky a provedl přepočet výsledků voleb, který dosvědčil nekvalitní práci okrskové volební komise. Oceňujeme, že se tím krajský soud do hloubky a velice pečlivě zabýval,“ sdělil právní zástupce navrhovatele Zdeněk Joukl s tím, že nyní po objektivním přepočtení výsledků voleb má obec zvolené legitimní vedení.

V těch zvítězilo sdružení Kosteláci, kteří pět z celkem devíti zastupitelů. Druhé skončilo uskupení Za prosperitu obce a třetí pak občanští demokraté.