Většinu v nové obecní radě má mít vítězná PRO, tedy Podpora Ratiškovických Občanů. Dále v ní budou mít svého zástupce lidovci i uskupení Živé Ratíškovice. „Máme sepsanou koaliční dohodu. Naše programy byly totiž velmi podobné, naopak větší rozpor jsme neměli,“ sdělil starosta a lídr křesťanských demokratů Josef Uhlík, jehož kandidátka skončila ve volbách na druhém místě. Bývalý poslanec a současný krajský zastupitel by měl být kandidátem koalice na místostarostu. Tím byl už v minulosti, a to v letech 1994 až 1998. Z nových chystaných investic zmínil například rekonstrukci smuteční síně, lesopark či nové dětské hřiště u stavebnin.

Koaliční smlouvu stvrdili svými podpisy zástupci všech tří stran ve středu odpoledne. Vítězné PRO má mít v obecní radě většinu, tedy tři členy, a to Filipa Kundratu, Radima Slezara a lídra Martina Šupálka. Právě toho mají koaliční partneři navrhnout do funkce uvolněného starosty. Po třiceti letech by tak mohla v Ratíškovicích skončit éra starostů z lidovecké kandidátky. „Koalice se nám takto jeví jako nejvhodnější pro fungování po celé čtyřleté období, během kterého chceme dosáhnout splnění společných programových bodů, které jsme vypsali v koaliční smlouvě. Na každý kalendářní rok pak ještě rada obce připraví programové prohlášení,“ uvedli po oznámení podepsání koaliční smlouvy zástupci vítězné Podpory Ratiškovických Občanů na svém facebookovém profilu.

Živé Ratíškovice

Třetí skončilo sdružení Živé Ratíškovice včele s tajemníkem kyjovského městského úřadu Filipem Zdražilem. „Těší mě, že jsme naskočili do povolebních vyjednávání a stvrdili je podpisem koaliční smlouvy. Máme kvalitní kandidáty připraveny pracovat ve prospěch obce, současně jako součást koalice můžeme snáz prosazovat naše programové body, ať je to lepší komunikace mezi obcí a jejími občany, podpora volnočasových aktivit dětí formou finančního příspěvku či rozšíření a modernizace kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti,“ uvedl lídr Živých Ratíškovic. Řada programových priorit podle něj už před volbami rezonovala napříč kandidátkami. „Například vyšší energetická soběstačnost, rekonstrukce smuteční síně, vybudování moderního hřiště pro děti i odrostlejší mládež. V nadcházejících čtyři letech čeká celé ratíškovské zastupitelstvo hodně práce a my se na ni těšíme,“ sdělil budoucí obecní radní Filip Zdražil.

Naopak těsně na čtvrtou pozici poslali voliči seskupení Ratíškovice 2026 vedené dlouholetým místostarostou Radimem Šťastným. Ten po neúspěšných volbách z obecního zastupitelstva odchází. „Podal jsem rezignační dopis. Ratíškovicím přeji jen to dobré, a novému vedení dobrou vůli a k ní pracovitost,“ sdělil Šťastný, který byl místostarostou Ratíškovic šestnáct let a předtím ještě čtyři roky obecním radním. Nyní se tak bude vracet ke své předcházející práci, tedy k památkové péči.

Nová koalice se bude opírat o podporu jedenácti zastupitelů. Kromě nich usedne v novém zastupitelstvu trojice za Ratíškovice 2026 a jeden mandát přidělili voliči místním dobrovolným hasičům. Konkrétně Anně Foltýnové, kterou preferenční hlasy posunuly ze třetího místa na první.