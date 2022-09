Místo dosavadních čtyř bude mít v novém zastupitelstvu šest mandátů. „Určitě je to radost. Koalice ODS, topka a KDU by měla v tuhle chvíli zahájit čtvrté volební období, i když celostátní atmosféra tomu úplně neprospívá. Určitě to vnímáme tak, že voliči asi ocenili, co se ve Veselí udělalo, a že se řadu věcí podařilo dotáhnout, ať už jde o velké projekty jako náměstí, kruháče nebo přístav. A to se zřejmě projevilo ve výsledku,“ okomentoval úspěch Kolář. Výrazně posílil i osobně, stal se totiž poprvé i vítězem preferenčního hlasování. Voliči ve Veselí mu dali o více než dvě sta hlasů více než před čtyřmi lety, a to 1251.

Koaliční zastupitelé podle něj mají za sebou už i první jednání. „Opravdu jsme se primárně bavili o obsahových a programových věcech, kde nepřekvapí, že máme absolutní shodu,“ uvedl starosta s tím, že další setkání by se mělo týkat personálních záležitostí. A dokonce týdne by mohlo být rozhodnuté i o obsazení nové sedmičlenné rady i o znění koaliční smlouvy.

Možní koaliční partneři čekají v Hodoníně na jednání s vítězem

Městská rada se totiž personálně určitě měnit bude. A určitě na straně ODS, která skončila ve volbách druhá. Z radniční vlády totiž odejde Kolářův předchůdce ve funkci starosty Miloš Kozumplík starší. Ten totiž kandidoval až z předposledního místa, a ani zvýšený počet preferenčních hlasů ho nepřenesl přes hranici pro změnu pořadí kandidáta. Přesto voliči výrazně zamíchali s pořadím na společné kandidátce ODS a sdružení Pro:Veselí. Jako prvního totiž poslali do zastupitelstva kulturního manažera Michala Blažíčka, a to až ze šestého místa. A také místostarostu Pavla Boudu z pátého na druhé. „Jsme spokojení, že jsme získali čtyři mandáty. Volby z mého pohledu dopadli dobře. Koalice, která je ve vedení města, tak hodlá pokračovat dál, což je pro mě důležité a velmi povzbuzující,“ řekl sedmašedesátiletý Bouda, kterého hlasy voličů poslaly před lídryni Evelínu Jochovou. Ta je až druhou náhradnicí.

Poměrně výrazné ztráty počítají lidovci, kteří měli ve Veselí v minulosti i svého starostu. Nyní ale do zastupitelstva poslali voliči jen Václava Trčku a místostarostu Petra Kolaříka. „To, že jsme oslabili, mě samozřejmě netěší. A musíme na to nějak zareagovat, poučit se a zkusit to jinak a lépe. Předpokládám ale, že koalice bude pokračovat,“ uvedl Kolařík s tím, že do koaličních jednání jde s prioritou zlepšení financování sociálních služeb.

Největší překvapení voleb se ale podle něj odehrálo v opozici. „Pro mě asi největším překvapením byl velmi dobrý výsledek SPD, která neměla žádný mandát. Značka je ale tak silná, že de facto bez nějaké náročné kampaně zajistila straně dva mandáty,“ vypíchl místostarosta.

Zcela novým subjektem na politické mapě Veselí je ale Jedenadvacítka nezávislých a Piráti, který má po prvních absolvovaných volbách také první mandát. Ten získal na druhém místě Petr Pavlica, který přeskočil piráta Lukáše Habartu o 29 hlasů. Nejsilnější strany současné opozice ale zůstaly na svých třech mandátech, a to jak ANO, tak Veselská volba. „Gratulace vítězům, čest poraženým a hanba těm, kteří nepřišli k volbám. Veselí má bezesporu schopného starostu, který se nejen masívní předvolební kampaní postaral o úspěch ve volbách. Díky jeho dominanci bude opozice opět sedět v koutě a šoupat nohama. To ale z mého pohledu není smyslem komunální politiky. Mám za to, že ve Veselí bohužel vše zůstane při starém. Stejně jako rozložení sil v zastupitelstvu, které se nezměnilo,“ vyjádřil se lídr Veselské volby a nejvýraznější představitel opozice Vilém Reichsfeld. Ten býval místostarostou ještě za levicové koalice, která ztratila vedení města před dvanácti lety. V letošních volbách zcela pohořel někdejší silnější partner, tedy sociální demokraté i s exstarostou Jaroslavem Hanák. Spolu s komunisty skončili na čtyřech procentech, tedy mimo zastupitelstvo. Naprostý debakl utrpěli v Zarazicích, kde ČSSD nepřekročila dvě procenta a KSČM obdržela jen 0,8 procenta.

Veselí nad Moravou (pořadí a rozdělení 21 mandátů)

1. Společně pro Veselí, TOP 09 – 6 mandátů; 2. ODS + Pro:Veselí – 4 mandáty; 3. ANO – 3 mandáty; 4. Veselská volba – 3 mandáty; 5. KDU-ČSL – 2 mandáty; 6. SPD – 2 mandáty; 7. Jedenadvacítka a Piráti – 1 mandát; 8. ČSSD – žádný mandát; 9. KSČM – žádný mandát.



Současní radní, které voliči neposlali do zastupitelstva: Miloš Kozumplík st. (ODS), Jiří Štica (KDU-ČSL).

Starosta Kolář navíc už i představil na nové čtyřleté období pětici základních okruhů rozvoje města. Mezi nimi je dotažení kompletního zasíťování pro padesát rodinných domů na Hutníku, dostavění rezidence Nová tržnice s dvaačtyřiceti byty, ve spolupráci s Ředitelstvím vodních cest dotažení druhé etapy rozšíření přístavu a kompletní řešení celé lokality u Polikliniky. „A pátá záležitost, na které je shoda mezi dosavadními koaličními i opozičními stranami je, že bychom se rádi posunuli s výstavbou nové školky na Hutníku. Tu stávající nevyhovující by nahradila nová moderní budova,“ dodal vítěz víkendových voleb ve Veselí nad Moravou.