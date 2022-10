Vládnoucí Sedmadvacítce nezávislých se tak nepodařilo udělat poslední krok, byť by jí měl chybět k většině v novém jednadvacetičlenném zastupitelstvu pouze jeden mandát. Na ustavujícím zasedání ale samotné Sedmadvacítce kvůli absenci jedné zastupitelky chyběly dokonce hlasy dva. Ani jeden mandát plánovaného koaličního partnera z ODS by jí tak nestačil. Za této situace slíbil vstřícnou ruku i opoziční Pro Kyjov, který skončil ve volbách druhý. „Vzhledem k tomu, že víme, že většina by byla pravděpodobně velmi těsná, tak jsme dopředu deklarovali, že budeme státotvorní, a že budeme konstruktivní a jedním hlasem podpoříme tak, jak bylo deklarováno na jednáních jednoho starostu a jednoho místostarostu a pět radních,“ uvedl zastupitel za Pro Kyjov Lukáš Fridrich.

Jenže mimo jiné otázka jednoho místostarosty patří mezi ty sporné, v současnosti má totiž Kyjov místostarosty dva. „Pokud někdo takový návrh předloží v pondělí v osm hodin ráno v den jednání zastupitelstva, tak alespoň u nás to tak nefunguje, že je to možné bez dalšího schválit pouze na zastupitelské bázi. Jsme demokratické uskupení, které většinově o těchto záležitostech jedná a rozhoduje,“ reagoval Lukl s tím, že zmíněná dobrá vůle byla navíc podmíněna účastí zástupců navrhovatelů ve výborech města a komisích města.

Pro Kyjov navíc postupuje, jak doplnil lídr doposud koaličních lidovců Pavel Berka, také ve shodě s KDU i sdružením Kyjovjáci. Celkem tak disponují silou osmi zastupitelů. Mezi jejich požadavky patří například zřízení nového výboru, a to pro energetiku. Pro možný vstup do koalice pak požadují dva radní pro Pro Kyjov a po jednom by měli mít lidovci a Kyjovjáci. Vítězná Sedmadvacítka by podle jejich návrhu měla mít svého starostu, místostarostu a radního tak, aby poměr v městské radě byl čtyři ku třem. „Sice nám nabídli místostarostu i jednoho radního, ale odmítli jsme. Nemá smyl do rady vstupovat bez možnosti mít většinu. Tak jsme jim dali naši nabídku se dvěma radními Pro Kyjov, jedním KDU a jedním Kyjovjáci, tak bychom byli připraveni přijmout zodpovědnost za to, co se bude v Kyjově chystat. Na to ale Sedmadvacítka nepřistoupila,“ přiblížila jednání jednička kyjovských lidovců, kteří skončili ve volbách třetí.

Zároveň se ale domnívá, že v plánované koalici Sedmadvacítky a ODS si potřebují ujasnit počty místostarostů a také obsazení těchto postů. „Přitom na jaře bylo odsouhlasenou z úsporných důvodů, že bude jen jednadvacet zastupitelů, sedm radních se starostou a jedním místostarostou. Jsou ale velké tlaky na to, aby bylo místostarostů víc, tedy minimálně dva,“ prozradil Berka.

O složitosti povolebních jednání mluvil před zastupiteli starosta už v pondělí večer. „Jednotlivá uskupení nepřistoupila na nabídku těch druhých. Aby se něco narychlo upeklo s podmíněnou podporou, nepovažuji za transparentní jednání vůči občanům města Kyjova,“ dodal Lukl, který je i náměstkem jihomoravského hejtmana. Druhé jednání nového městského zastupitelstva tak svolal na poslední říjnové pondělí do estrádního sálu kyjovského Městského kulturního střediska na sedmnáctou hodinu.