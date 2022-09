Malačka se stal znojemským starostou začátkem minulého roku, dříve působil ve funkci místostarosty města. „Tím, že jsme šli z pandemické do válečné doby, bylo převzetí vedení dost komplikované. Jsem ale rád, že se nám povedlo obnovit sociální život, za krátkou dobu jsme také rozběhli řadu projektů, zajistili ve Znojmě praktického lékaře, zubaře a za sebou máme i další úspěchy,“ pochvaloval si znojemský starosta Jakub Malačka.

Zhruba do konce loňského března byl členem České strany sociálně demokratické, poté se ale rozhodl politické uskupení opustit. „Prostě jsem nezaplatil členské příspěvky, proto moje členství ve straně skončilo. Nic dalšího bych v tom nehledal,“ podotkl Malačka. V letošních komunálních volbách se post starosty rozhodl obhájit, nyní však kandiduje za nestraníky.

Dalším služebně mladým starostou je šestašedesátiletý Svatopluk Pěček, který v čele Břeclavi zasedl před třemi lety. Jako člen hnutí ANO se svoji pozici rozhodl obhájit také v nadcházejících volbách. Zatímco někteří voliči nemají rádi změny, jiní nové tváře na radnicích měst rádi vidí.

„Nepotřebuju, aby tam někdo seděl jak slepice na vejci dvacet let. To spíš ať se po čtyřech letech vymění, ale o to víc udělají práce,“ poznamenal třeba Josef Broda.

Delší než čtyřleté volební období nezaznamenal v Jihomoravském kraji žádný z lídrů okresních měst. Současný starosta Vyškova Karel Jurka působí ve funkci za ODS první čtyři roky, stejně tak blanenský starosta Jiří Crha. Výjimkou pak není ani pětačtyřicetiletá primátorka Brna Markéta Vaňková, která je stejně jako zmínění starostové političkou zvolenou za občanské demokraty. Všechny tři osobnosti se svůj post pokusí za několik dní obhájit.