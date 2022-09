Přitom současní koaliční partneři mírně oslabili. Pozitivně pro Hodonín vedené lidovci bude mít v novém zastupitelstvu čtyři mandáty. „Mírné zklamání cítím. Doufali jsme, že obhájíme to, co jsme získali před čtyřmi roky,“ řekl lídr Pozitivně a místostarosta David Herzán s tím, že voliči zřejmě dali najevo i to, jak vnímají celostátní dění.

Ohledně dalšího pokračování koalice čeká na jednání s vítězi. „V současné koalici se nám spolupracovalo dobře i s Hodoňáky. Nebráníme se ale ani spolupráci s ANO, protože jsme s nimi měli také dobré zkušenosti. Byli konstruktivní opozicí. Je to ale na vítězi,“ uvedl místostarosta.

Právě ANO skončilo posílené se sedmi mandáty druhé. „Určitě jsme spokojení, že jsme posílili náš klub. Především bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří nás přišli volit. Ty hlasy, které nám dali, se budeme snažit zhodnotit. Zatím další povolební jednání neřešíme, chceme se zaměřit na druhé kolo senátních voleb, protože se do něj dostala naše kandidátka. Takže tento týden bude perný,“ řekl lídr hodonínského ANO a bývalý místostarosta Vojtěch Salajka. Otázku složení budoucí koalice ale zatím nechtěl komentovat.

Třetí skončila Svoboda a přímá demokracie. „Jsem spokojený. SPD se poprvé dostala do zastupitelstva. A hned na třetí místo, což je moc hezký výsledek. Velmi dobré umístnění má starosta, což mě překvapilo. ANO zřejmě pomohla celostátní politika," komentoval výsledky lídr hodonínské SPD Vítězslav Krabička.

Její angažmá v radniční koalici je ale vysoce nepravděpodobné. „Očekávám, že bude pokračovat stávající koalice. Maximálně k ní přibude ANO. Komunisté budou určitě v opozici, a my zřejmě na devětadevadesát procent také,“ sdělil Krabička, který byl v minulosti i místostarostou sdružení kandidátů Změna. Právě její víkendový výsledek je pro něj až šokujícím překvapením. Změna společně totiž do zastupitelstva nepostoupila. „Znám je, jsou to kvalitní lidé, navíc tam mají ČSSD. Čekal jsem, že zaboduje,“ podotkl Krabička.

Určité zklamání zavládlo u nejmenšího člena radniční koalice, Hodoňáků. Ti totiž přišli o jeden mandát a zůstali jim jen dva. „Jsme rádi, že jsme jako naše uskupení mandáty získali. Čekali jsme, že to bude o něco lepší. Každopádně chceme určitě pokračovat a nechceme polevovat v intenzitě práce. Hnutí gratulujeme za tak dobrý výsledek. Z úspěchu SPD jsme mírně šokovaní,“ řekla lídryně Hodoňáků a radní Terézia Mlýnková Išková.

A pokračování koalice? „Zatím nás nikdo neoslovil, takže se k tomu dál nemůžu vyjádřit. Zatím jsme o ničem nejednali. Spíše nyní čekáme na nabídku vítěze,“ dodala radní. Jeho vedoucí zástupci se zatím Deníku nevyjádřili.