Jednání s týmem ANO má začít v pondělí večer. Další den má přijít na řadu sezení s lidovci. Dále pak s Hodoňáky a poté také s komunisty. „Následně vše vyhodnotíme a uděláme závěry," sdělil starosta.

Schůzka vedení Hnutí PRO Hodonín s Pozitivně pro Hodonín, vedené lidovci, je na programu v úterý. Jak potvrdil jejich lídr a současný místostarosta David Herzán, v novém zastupitelstvu se nebrání spolupráci ani s dalšími partnery, a to s ANO a Hodoňáky.

Jedno je ale už teď podle starosty jisté. „Určitě nebudeme oslovovat SPD. Jinak budeme jednat se všemi,“ uvedl Střecha.

Možní koaliční partneři čekají v Hodoníně na jednání s vítězem

S místem v opozici ale kritik stávajícího vedení a lídr hodonínské Svobody a přímé demokracie Vítězslav Krabička počítal. A to přesto, že SPD skončilo pro některé na překvapivém třetím místě, a to s pěti mandáty. Proto, pokud ANO půjde do koalice, tak chce, aby zástupce SPD byl předsedou kontrolního výboru, ve kterém mívá tradičně většinu opozice. „Zatím nás ale nikdo z koalice neoslovil, abychom mu sdělili své požadavky. Ale doufám, že nás stávající nebo nová koalice osloví, a my budeme moci nominovat své členy. Očekáváme, že nám dají místa ve výborech odpovídající pěti mandátům. Otevřeně říkám, že do kontrolního výboru bychom chtěli mít předsedu. Ještě ale nevíme, kdo s námi bude v opozici. Pokud v ní bude i ANO, které má více zastupitelů, tak má i větší právo k obsazení předsedy,“ řekl Krabička. Také už přiblížil první změnu v novém zastupitelském klubu SPD. Mandát totiž složila Eva Müllnerová. Nahradí ji Robert Andrášik.

Naopak oslabení hodonínští komunisté se dostali na seznam stran, s nimiž chtějí vítězové jednat. V předvolební kampani komunisté představili i petici Hodonínské S-centrum musí patřit občanům, ne spekulantům! „Máme 382 podpisů. Je potřeba, aby tady S-centrum zůstalo, a začalo se spravovat. Lidé na něj čekají,“ připomněla lídryně komunistů a poslední předsedkyně finančního výboru Lenka Ingrová.

Starosta připomněl, že kraj rozhodl, že některé jeho odbory mají prověřit možnost rekonstrukce a opravy. „Co mám informace, tak mají i usnesení z rady, že schválili zadání výběrového řízení na projektovou dokumentaci. Jde to pro nás správný směrem, že by si kraj S-centrum obnovil sám a znovu jej provozoval,“ doplnil Střecha.

Jeho PRO Hodonín má pro složení koalice několik variant, pro šestnáctičlennou většinu v zastupitelstvu potřebuje ke svým jedenácti totiž minimálně pět zastupitelů. Přitom druhé ANO disponuje hned sedmi mandáty. Při variantě s lidovci musejí vítězové počítat minimálně s trojkoalicí.