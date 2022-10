Přestože získali přes čtyřicet procent hlasů a k většině v zastupitelstvu jim chybí jeden mandát, obávají se stejně jako jejich voliči toho, že zůstanou téměř bez vlivu na vedení radnice. „Patnáctka by si zasloužila vést Ždánice, opravdu spousta lidí je volila. Trochu mě překvapilo, že získali jen sedm mandátů, předpokládal jsem, že jich budou mít aspoň devět. Každopádně by měli dostat šanci vést naše město, a dokázali by to. Libor Rybka je tím, kdo by mohl být starostou a kdo dostal nejvíc hlasů, navíc se může v Patnáctce opřít o lidi, kteří jsou velice kvalitní a navíc i mladí. Bylo by nespravedlivé, kdyby je odstavili a upekli proti nim nějakou koalici. To je podvod na voliče,“ řekl Deníku František Moric, který komentoval volební dění ve Ždánicích i na sociální síti.