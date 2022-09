Sedmadvacítka s Luklem a Kuchařem ovládla Kyjov, prohlédněte si nové zastupitele

/FOTOGALERIE ZASTUPITELŮ/ Sedmadvacítka nezávislých v čele se starostou a náměstkem jihomoravského hejtmana Františkem Luklem dál posiluje. Voličská obliba vládnoucího uskupení opět přesáhla čtyřicet procent, a to dokonce na šestačtyřicet. Tedy o více než dvě procenta více než před čtyřmi lety. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít deset židlí. Výrazně poskočil místostarosta a kandidát do Senátu Antonín Kuchař, a to ze šestého na druhé místo.

Starosta Kyjova František Lukl | Foto: Deník/Petr Turek