Vítr z platech jim tak vzala povolební koalice občanských demokratů, lidovců a především Nezávislých pro Ždánice. „Dnešní zastupitelstvo hodnotím tak, že byl popřen volební výsledek, který rozdali voliči. Lidi s daleko nižšími mandáty než my, nás přehlasovali. Bylo vidět, že více občanům se to nelíbilo a odcházeli ze sálu,“ řekl po jednání lídr Patnáctky Libor Rybka.

Do vedení radnice dvouapůltisícového města se totiž nedostal ani on, ani jeho kolega Karel Benčák, kteří dostali od voličů nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů ve Ždánicích. Do obecní rady se následně nedostal ani policejní plukovník Martin Rybka. Všem chyběl ke zvolení hlas jednoho zastupitele.

Tím rozdílovým hlasem totiž disponovala povolební trojkoalice vedená Nezávislými s dosavadním starostou Vladimírem Okáčem. Ten tak mohl díky potřebným osmi hlasům předat starostovský řetěz své kolegyni, a v minulém volebním období místostarostce Kateřině Klapkové. „Chtěl bych popřát paní starostce, aby se jí dobře dařilo v její nelehké úloze, kterou bude mít ve Ždánicích,“ řekl při předání odznaků radniční moci šestasedmdesátiletý už exstarosta Vladimír Okáč. Nová starostka pak začala řídit schůzi. „Jsem ráda, jak to dopadlo,“ řekla pak Deníku devětatřicetiletá Klapková.

Novou místostarostkou následně trojkoalice zvolila lídryni kandidátky ODS, projektovou manažerku Simonu Vachovou. Ta nejen získala potřebných osm hlasů, ale zastupitelé za vítěznou Patnáctku se při její volbě stejně jako u starostky pouze zdrželi hlasování.

Naopak při volbě dvojice řadových radních, a to exstarosty Okáče a dvojky občanských demokratů a zároveň ředitele školy Miroslava Procházky hlasovala Patnáctka proti nim. A posledního radního, lidovce Stanislava Trněného dokonce opozice podpořila. „Byl jediný, který s námi začal komunikovat. Dokonce jsme se párkrát i sešli. U ostatních komunikace vázla,“ vysvětlil lídr Patnáctky. Ta následně odmítla předsednictví ve výborech zastupitelstva, tedy finančního i kontrolního. Koalice tak zvolila jedním předsedou Michala Müllera za Nezávislé a poté, co odmítl funkci lékař Petr Canov mladší, tak se druhým předsedajícím stal ze stejné kandidátky Josef Čadílek. Ten se do zastupitelstva dostal coby druhý náhradník. Tedy poté co se mandátů vzdali Kamil Štipčák a pak i první náhradnice Kateřina Galisová.

Vítězové voleb tak odcházeli ve středu večer ze sálu s prázdnou a hodně rozmrzelí. „Sálá ze mě smutek asi už posledních čtrnáct dní. Potkávají mě na ulici lidé, ptají se, jak to dopadlo. Kdy budu starostou a kdy budu sloužit občanům, kteří mě volili a budu prosazovat myšlenky, které jsme měli v programu a které jsem s nimi konzultoval nejen kolem voleb, ale celé roky, co žiju ve Ždánicích,“ dodal sedmatřicetiletý Libor Rybka, který je jako jediný ze zastupitelů za Patnáctku pro Ždánice straník, a to sociální demokrat.