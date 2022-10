Po osmileté přestávce se tak bude krajský soud zabývat opět hlasováním v Hodoníně. Na vyřízení návrhu má dvacetidenní lhůtu. Na některé nesrovnalosti v sečtených hlasech upozornilo soud hnutí Přísaha Roberta Šlachty. „Nejde ale o přepočítaní hlasů ze všech volebních okrsků, ale jen z některých. Jestliže náš návrh soud schválí, tak bychom se k tomu vyjádřili více. Zatím ale necháme na soudu, jak rozhodne,“ sdělil lídr hodonínské Přísahy Jiří Petrica. Ta skončila podle dosavadních výsledku druhá pod čarou na osmé pozici. Do zastupitelstva jí chybí více než jedna a půl procenta.

Poslední přepočet v okresním městě, a to v roce 2014, ale nedopadl pro původní sčítací komisaře zrovna ideálně. Soud tehdy nechal přepočítat hlasy ve dvou volebních okrscích a konečné zisky stran se lišily u devíti z deseti. „Ze zpracování nového Zápisu o výsledku voleb vyplynulo, že došlo k ovlivnění celkového výsledku hlasování," uvedl tehdy v usnesení předseda soudního senátu Milan Procházka. Největší rozdíl se objevil po přepočtu u Nezávislých, kteří návrh na soud podali, a to 1221 hlasů a pak u komunistů 484 hlasů. Nové výsledky znamenaly zisk jednoho dalšího mandátu právě pro Nezávislé, kteří tak získali celkem čtyři.

Hodonín: Soud nechal přepočítat dva okrsky. Výsledky sedí jen u jedné strany

Přestože hodonínská radnice čeká na soudní rozhodnutí, tak dál pokračují jednání o staronové či nové koalici, kdy vítěznému Pro Hodonínu chybí k nadpoloviční většině v zastupitelstvu pět mandátů. Ty by měla i ve dvoukoalici s ANO, které disponuje sedmi zastupiteli. Ve hře je také pokračování současné vládní spolupráce mezi Pro Hodonínem a lidovci vedeným sdružením Pozitivně pro Hodonín se čtyřmi mandáty. Pro většinu v zastupitelstvu však potřebují ještě třetího partnera. „Ještě to není hotové, ještě dva či tři dny a mohlo by být jasno. Úplně jasno bude samozřejmě až po ustavujícím zastupitelstvu,“ řekl současný místostarosta a lídr Pozitivně David Herzán.

Součástí stávající radniční koalice jsou i Hodoňáci. „Samozřejmě jsme v kontaktu s vítězem voleb, takže jednání jsou v procesu, ale výsledek nemáme,“ sdělila v pondělí odpoledne lídryně Hodoňáků a současná radní Terézia Mlýnková Išková s tím, že pokud nebudou svázaní současnými vnějšími faktory, tak by se chtěli v novém funkčními období věnovat volebním prioritám. Mezi nimi zmínila především hledáním stavebním míst pro výstavbu rodinných domů.

Lídr vítězného Pro Hodonína Libor Střecha hned na úvod povolebních jednání vyloučil oslovení jen u SPD. Následně v pondělí večer přiblížil, že minulý týden dokončili první kolo vyjednávání. „Tento týden pojedeme druhé. Myslím si, že se to nyní bude zrychlovat,“ uvedl starosta.