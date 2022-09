ONLINE VOLEBNÍ REPORTÁŽ ZDE

To v Josefově mají hlasující k dispozici jen jednu kandidátku, a to už třetí volební období v řadě lidoveckou. Oproti minulým volbám došlo dokonce jen k jedné změně mezi kandidující devítkou. I tentokrát budou hlasující v podobné pozici. „Voliči rozhodují o tom, kdo se dostane do zastupitelstva. To má sedm členů, ale kandidátů máme devět,“ uvedl starosta Vojtěch Pospíšil. Z dvojice, která neuspěje, se stanou náhradníci. Ti pak mohou nahradit v průběhu volebního období odstupujícího zastupitele.

Přesto volební účast před čtyřmi lety přesáhla jednašedesát procent. „Samozřejmě to má vypovídací hodnotu. Snažíme se občanům poskytovat co nejvíce, a snad to oceňují. Kandidátku jsme sestavili tak, že já kandiduji na starostu, místostarosta na druhém místě na místostarostu, a s tím ostatní kandidáti souhlasili. Kdyby mě někdo přeskočil, tak se ho samozřejmě zeptám, jestli chce dělat starostu a uvidíme,“ přiblížil Pospíšil.

Celkem ve dvanácti obcích na Hodonínsku budou mít voliči na výběr pouze na jedné kandidátce, nejlidnatější z nich jsou s tisícovkou obyvatel Žeravice. Kelčany pak jdou vlastní cestou, kdy stejně jako v minulých volbách každý ze sedmi kandidátů, jde do voleb sám za sebe. To je ale poměrně obvyklý model i v jiných regionech.

Zajímavostí těchto komunálních voleb je například to, že vesnice z nejmenším počtem obyvatel v hodonínském regionu má dvě kandidující uskupení. Kromě u Občanů pro Skalku si místní mohou vybírat také na kandidátce Sdružení nezávislých občanů Skalky. „V případě jedné kandidátky nevzniká žádná soutěž. Již před volbami je jasné, kdo se stane zastupitelem a pravděpodobně i starostou a místostarostou. To je samozřejmě problém. Může to vést k tomu, že klesá zájem vůbec k volbám jít,“ upozornil Lubomír Kopeček z katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně.

Hlavní důvody, proč je pouze jedna kandidátka, jsou podle něj tři. „Těch faktorů, proč je v určitých obcích jedna kandidátka, je více. Ve většině případů je zkrátka počet lidí, kteří chtějí kandidovat, malý. Pak lze poskládat jen jednu kandidátku,“ přiblížil politolog.

Dalším častým důvodem podle něj bývá, že má-li obec po několik volebních období úspěšného starostu, jenž vede kandidátku obsazující většinu nebo všechny mandáty, případní konkurenti jsou ke kandidatuře demotivovaní. „Třetím motivem bývá, že v některých obcích máme doložené něco, co politologie nazývá deliberační předvýběr. To jest, že ještě před podáním kandidátek si kandidáti domlouvají funkce. V důsledku to omezuje soutěživost, jelikož nevzniká konkurence a potenciální kandidáti nekandidují. Daly by se najít i další důvody, ale tyto jsou tři hlavní,“ dodal Kopeček.

Obce s jednou kandidátkou

* Čeložnice - SNK Čeložnice – 9 kandidátů

* Dražůvky - SNK – 7 kandidátů

* Josefov - KDU-ČSL – 9 kandidátů

* Karlín - Nezavíslí pro Karlín – 6 kandidátů

* Kozojídky - Kozojídské sdružení nezávislých kandidátů – 9 kandidátů

* Malá Vrbka - Za obnovu obce Malá Vrbka – 6 kandidátů

* Mouchnice - sdružení nezávislých kandidátů v Mouchnicích – 9 kandidátů

* Nenkovice - Sdružení nestraníků – 9 kandidátů

* Nový Poddvorov - Sdružení nezávislých kandidátů – 9 kandidujících

* Suchov - Spokojený občan na prvním místě – 9 kandidujících

* Vřesovice - Nezávislí pro Vřesovice – 9 kandidátů

* Žeravice - Za krásné Žeravice – 9 kandidátů



Obec, kde jsou do voleb kandidáti sami za sebe:

Kelčany - všichni kandidují sólo – 7 kandidátů