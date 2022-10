Vítězové tak obsadí sedm z patnácti zastupitelských mandátů. Sám starosta pak získal ze své kandidátní listině nejvíce preferenčních hlasů, i když byl původně až na šestém místě. „To víte, že to potěšilo a že lidi pochopili, co jsme za uplynulé roky udělali. Navíc jsem rád, že lidi podpořili i našeho lídra,“ řekl Miroslav Veselý, který včele radnice dosluhuje druhé volební období.

Starostou tříapůltisícové obce ale už dál nebude. „Jsem už důchodce. A důchodci už nemají na radnici co dělat,“ řekl s úsměvem pětašedesátiletý dosluhující starosta, který do úřadu nastupoval coby agronom.

Komunální volby ve vesnici roku: v Kostelci je rozetne až krajský soud

Jako starostovi mu ještě mimo jiné zbývá svolat ustavující jednání nového zastupitelstva, které se bude konat dvacátého října. To by pak podle něj mělo volit starostou lídra z jeho vítězné kandidátky, a to šestapadesátiletého Radka Schneidera. Místostarostou mají noví zastupitelé potvrdit toho stávajícího, tedy čtyřiatřicetiletého Adama Pavla Špačka. Ten jako lídr sdružení Hasiči – volba pro obec získal nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů. Hasiči budou mít pět zastupitelů. Na třetí příčce v přízni voličů pak skončili ve Svatobořicích-Mistříně křesťanští demokraté se třemi mandáty.