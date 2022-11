„Chci, aby se následující čtyři roky nesly v konstruktivní atmosféře. Nejsem naivní, abych si myslel, že zastupitelstvo všechno prohlasuje jednomyslně. To mě ale v žádném případně nesvádí k tomu, abychom vykopali brázdy a vedli zákopovou válku. Naopak chci všechny zastupitele, obyvatele i odborníky vtáhnout do debaty o dalším rozvoji Kyjova a zásadních investicích, které nás čekají,“ uvedl Lukl.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Současně upozornil, že se podpory dočkali opoziční kandidáti na místa ve výborech. „Čeká nás nelehké období a velmi krušné čtyři roky. A to nejenom díky inflačním tlakům, rozdělené společnosti, dílem nejistot a určitého sociálního napětí. Je tu také energetická krize. Budu se snažit v následujících čtyřech letech spojovat a být konstruktivní,“ příslíbil Lukl.

K jeho zvolení došlo až na druhém zasedání nového zastupitelstva. U prvního totiž především členové koalice nepodpořili program s volbami představitelů radnice. Koalice má v jednadvacetičlenném zastupitelstvu pouze těsnou většinu jedenácti mandátů a právě na minulém jednání jedna koaliční zastupitelka chyběla.

Potřebných jedenáct hlasů nyní při volbě prvního místostarosty získal Daniel Čmelík. Ten byl od března 2020 až doposud druhým místostarostou. „Jednoznačně navážu na to, co jsem dělal teď, kdy jsem měl na starosti nejen výstavbu krytého bazénu, ale veškeré investice. Vedle toho se chci věnovat kultuře, rozvoji cestovního ruchu a financím. V současném velice složitém období je potřeba hledat v provozních částech rozpočtu úspory,“ sdělil Čmelík.

Kyjovští nové vedení nezvolili na první pokus, druhý je na řadě za týden

Pokračování v modelu dvou místostarostů, ke kterému se Kyjovští vrátili v roce 2020 po deseti letech, kritizovali především lídři z opozičních uskupení. Petr Valihrach z Pro Kyjova a lidovec Pavel Berka.

„Vzhledem k tomu, že došlo ke snížení počtu zastupitelů, měl by být pouze jeden místostarosta,“ uvedl Valihrach. Připomněl, že funkce druhého vznikla v minulém volebního období zejména kvůli modernizaci koupaliště a výstavbě nového krytého bazénu. Ten má být podle Čmelíka hotový v červnu příštího roku.

Koalice měla ale potřebnou většinu pro to, aby křeslo pro druhého místostarostu zůstalo zachované i nadále. Usednout tak do něj mohl Kamil Filípek, který se do zastupitelstva dostal jako jediný kandidát ODS, z druhého místa díky preferenčním hlasům.

Čejč jde dál se starostou Koutným a novým místostarostou

„Po dohodě jsme podepsali koaliční smlouvu na čtyři roky,“ sdělil krátce před zvolením Filípek, jenž byl doposud řadovým členem městské rady. V ní kromě Sedmadvacítky a ODS měli svého zástupce i lidovci a ANO. Křesťanští demokraté jsou ale nyní v opozici, a Babišovo hnutí v Kyjově tentokrát už nekandidovalo.

V nové městské radě ale zůstává mezi voliči oblíbený Antonín Kuchař, byť poslední říjen byl pro něj i posledním dnem ve funkci kyjovského místostarosty. Tu zastával už od roku 2006, kdy odešel z místa šéfa bzenecké pobočky Komerční banky. A do bankovnictví se po šestnácti letech opět vrací.

„Byl jsem úspěšný ve výběrovém řízení, takže se vracím do stejné firmy, ale do Uherského Hradiště, a to na pozici bankovního poradce,“ prozradil Kuchař, který letos v dubnu oslavil své padesátiny. Následně skončil na třetím místě v senátních volbách a preferenční hlasy v komunálních volbách ho vynesly ze šesté příčky až na druhou. „Byly nějaká jednání před volbami a po volbách, takže jsme se dohodli tak, že odcházím. Volby byly ale určitě úspěšné, skončil jsem s druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů,“ přiblížil radní, kterého zastupitelé pověřili k tomu, aby pokračoval jako garant městské policie.

Předsedat bude i novému výboru pro energetiku.