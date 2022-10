Lídr sdružení Pro Dubňany Zbyněk Lysý je teprve třetím dubňanským starostou vzešlým ze svobodných voleb po Listopadu 1989. „Mým osobním cílem a úkolem bude důstojně reprezentovat naši obec a hájit její zájmy, snažit se jít příkladem, motivovat, podporovat, naslouchat a pokusit se sjednotit obyvatele,“ uvedl pětatřicetiletý starosta při návštěvě redaktora Deníku.

Právě napjatý vztah mezi některými stranami podle něj napomohl i současnému uspořádání. Vznikla tak koalice Pro Dubňan s taktéž dříve opozičním a po volbách výrazně posíleným sdružením Dubňany srdcem. Jeho lídr Michal Švagerka je nyní novým místostarostou. Dvoukoalice má těsnou většinu jedenácti z jednadvaceti zastupitelů.

„Jako aktuální úkol nás nyní čeká řešení energetické krize. Agenda číslo jedna bude zajištění energií pro město, jeho organizace a byty. Půjde zároveň o úvodní důležitou položku, z níž budeme vycházet při tvorbě rozpočtu na příští rok,“ řekl Švagerka. Proto také vedení radnice plánuje zřídit opět a co nejdříve energetickou komisi. Ta dosavadní ve městě funguje od léta.

Následně se Dubňanští chtějí zaměřit na zapojení místních obyvatel do dění, zajištění bezpečnosti zejména v dopravě, včetně prověření možností vybudování okružní křižovatky u bývalého kina při odbočení na Ratíškovice či druhé mezi poštou a minipivovarem při odbočení na Mutěnice. Usilovat hodlají také o navýšení počtu přechodů pro chodce. Mezi dalšími plány koalice je nový městský park, úprava prostor u školy v relaxačně-sportovním komplex a také podpora bydlení.

„Důležité je, aby tady bylo město pro lidi, a ti se na radnici obraceli jako svým způsobem zákazníci. Chceme tak podpořit naše občany, ať už jsou v kulturních, sportovních nebo zájmových spolcích. Chceme se jim více věnovat, v programu máme i peněžní příspěvky, například pro novomanžele, pro děti, pro prvňáčky a také naše starší občany,“ komentoval plány starosta Lysý, který doposud pracoval jako manažer kvality.

Ten spolu s dvaačtyřicetiletým místostarostou obměnili vedení radnice i věkově, což se pak možná ještě více projevuje i ve výrazně mladší městské radě, než tomu bylo v Dubňanech doposud.

„U nás i v okolí dochází k výměně polistopadových stran a politiků. Jsme jedno sdružení, které vzniklo před čtyřmi a druhé před osmi lety, takže tady vidím i změnu v generačně jiném směru politiky,“ podotkl místostarosta Švagerka.

Opozici, která vládla městu v předchozím období, zůstala jen většina v kontrolním výboru. Jeho předsedou tak zastupitelé zvolili bývalého starostu Františka Třísku, lídra vítězné Svobodné samosprávy. Ten Dubňany vedl od poloviny devadesátých let.

„Bylo to těžkých osmadvacet let, ale protože jsem byl mladý, zpětně se na špatné věci zapomíná, a hodnotím je vesměs dobře,“ řekl Deníku Tříska, který byl městským zastupitelem už dokonce za Občanské fórum, tedy dvaatřicet let. Zároveň popřál, ať se nové koalici daří.

Naopak do finančního výboru zastupitelstvo zvolilo právníka a bývalého krajského sociálnědemokratického zastupitele Václava Nováka, který byl tehdy vedle třiatřicetiletého Třísky prvním zástupcem starosty už v roce 1994.

„Novému vedením bych doporučil, aby se pokusilo navázat spolupráci s opozicí, a snažilo se ji přimět k tomu, aby neplnila jen to, co se po ní očekává, tedy nastavovala zrcadlo radě, a případně věcně kritizovala jejich nesprávná rozhodnutí. V opozici jsou totiž velice zkušení lidé typu Františka Třísky, s nímž jsem osmadvacet let sváděl volební boje,“ uvedl pětasedmdesátiletý Novák. Nový starosta má podle něj velkou výhodu v tom, že je empatický a umí zahlazovat spory.