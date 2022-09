Kompletní výsledky voleb v Sudoměřicích najdete ZDE

Voliči tak dali právě jemu i nejvíce preferenčních hlasů. Na vítězné kandidátce poprvé uspěl také místostarosta Robert Šrédl. „V Sudoměřicích jsme nikdy nevytvářeli nějaké koalice, byť to tak mohlo vypadat. Takže se ještě potkáme se zástupci ostatních dvou stran a uvidíme. I když osobně můžu na rovinu říct, že bych rád pokračoval ve stávajícím složení. S kolegou místostarostou si rozumíme, má zkušenosti a myslím si, že to tak vnímá i většina občanů,“ uvedl starosta. V Sudoměřicích se navíc výrazně snížil počet kandidujících. Před čtyřmi lety Sudoměřičtí vybírali z pěti kandidátních listin, o uplynulém víkendu už jen ze tří. Své kandidátky totiž nepostavili jak komunisté, tak ani sociální demokraté. Naopak lidovci dosáhli více než pětapadesátiprocentní podpory, což je nejvíc v tomto století.

Starosta chce v novém čtyřletém období pokračovat v naplňovaní už schválené strategického plánu rozvoje obce, a to s ohledem na to, co dovolí dotační tituly. Jednou z priorit je oprava památkově chráněného statku stylově zařazeného až do barokního slohu, který je v centru obce. Na řadě je nyní dokončení opravy střechy. „Dlouhodobě máme v plánu vybudování komunitního centra uvnitř,“ přiblížil Mikéska.

Dalšími chystanými projekty jsou výměna pouličního osvětlení za úspornější, revitalizace dětského hřiště či snížení energetické náročnosti obecní budov. „Na kraji obce chceme vytvořit nějaké opatření, abychom zklidnili dopravu. Celkem nás totiž tíží vozidla přijíždějící především od Petrova, která na začátku naší obce nedodržují povolenou rychlost,“ dodal starosta. Možné řešení vidí ve vytvoření zpomalovacího ostrůvku podobného tomu, co přibrzďuje auta při vjezdu do Milotic od Ratíškovic.

Obecní zastupitelstvo v Sudoměřicích



2022 (11 zastupitelů)

1. KDU-ČSL: 6 mandátů

2. Sportovci pro Sudoměřice: 3 mandáty

3. SNK pro Sudoměřice: 2 mandáty



2018 (11 zastupitelů)

1. KDU-ČSL: 4

2. SNK pro Sudoměřice: 4 mandáty

3. Sportovci ze Sudoměřic: 2 mandáty

4. KSČM: 1 mandát

5. ČSSD: žádný mandát