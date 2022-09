V jednadvacetičlenném zastupitelstvu posílí o dva mandáty na celkem šest. Nejsilnější koaliční partner ODS nyní s podporou Pro:Veselí sice mírně oslabil, ale přesto uhájil čtyři mandáty. O dva zastupitele sice oslabili koaliční lidovci, přesto jejich dva mandáty by na pokračování současné koalice měly stačit.

Jako nejsilnější opoziční strana si polepšilo ANO na třetí pozici, zůstávají mu tak tři zastupitelé. Stejně tak Veselské volbě s bývalým místostarostou Vilémem Reichsfeldem zůstávají tři mandáty. SPD se na druhý pokus ve Veselí do zastupitelstva probojovalo, a to hned se ziskem dvou zastupitelských židlí. Do zastupitelského sboru voliči ještě těsně poslali jednoho zástupce Jedenadvacítky nezávislých a Pirátů. Právě pirátského lídra Lukáše Habartu ale preferenčními hlasy přeskočil z druhého místa Petr Pavlica.

Volební účast se ve Veselí nad Moravou zvýšila na 43,14, tedy téměř o tři procenta.

