Co rozhodne volby na Hodonínsku? Dostupnost bydlení nebo budoucnost zámku

/ANKETA/ Jak budou na radnicích postupovat v případě zdražujících se cen energií, co udělají s možnostmi a dostupností bydlení, novou výstavbou v obci nebo jak to bude s další budoucností zámku. To jsou témata, která podle oslovených lidí v anketě Deníku Rovnost rozhodnou o nadcházejících komunálních volbách na Hodonínsku. Co dalšího ještě voliči zmiňovali? Podívejte se do ankety.