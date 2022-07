V seznamu kandidujících chybí oproti minulým komunálním volbám společná kandidátní listina Svobodných a Pirátů i Sdružení nestraníků pro Hodonín. Dále chybí vlastní kandidátka sociálních demokratů, Nezávislých, Volby pro Hodonín, Realistů i Soukromníků. „Do úterní šestnácté hodiny se podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí mohly podávat kandidátní listiny k volbám do zastupitelstev obcí k volbám, které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022. Pro město Hodonín podalo kandidátní listinu devět subjektů,“ informoval ve středu mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Nově budou mít hodonínští voliči v rukou kandidátky uskupení Hodoňáci a Přísahy Roberta Šlachty. Obhajovat vítězství bude Hnutí pro Hodonín, druhé místo pak sdružení vedené KDU-ČSL tedy Pozitivně pro Hodoníně, třetí skončilo v minulých komunálních volbách hnutí ANO 2011. Dále v okresním městě kandiduje KSČM, Změna společně, Svoboda a přímá demokracie a ODS.

Volební účast v komunálních volbách v roce 2018 dosáhla v Hodoníně necelých čtyřiatřicet procent. Voliči opět vybírají jednatřicet zastupitelů.