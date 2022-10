Před týden právě toto sdružení ovládlo komunální volby. „Přeju Erikovi, pokud se stane starostou, ať se mu daří, ať Bzenec zvelebuje a neházejí mu klacky pod nohy jako doposud. Je hlavně člověkem pro lidi. Nelíbilo se mi, že tohoto mladého člověka, uvrtali do vedení města a pak ho v tom nechali plavat samotného,“ svěřila se Bzenčanka Jana Kaudová. Poukázala tak na tu okolnost, že zastupitelé sice pověřili Ebringera od ledna pravomocemi starosty, ale ten neměl oporu v městské radě, ani od místostarostů. Ty totiž zastupitelé už vybrat a zvolit nedokázali.

Bezvládí prozatím ukončeno. Bzenec povede architekt Ebringer

Na bzenecké poměry získala Volba pro město nebývalých pět z celkových patnácti mandátů. „Chtěl bych poděkovat všem Bzenčanům, že dorazili k volbám v tak hojném počtu. Myslím si, že dali najevo, jakým směrem chtějí, aby se zastupitelstvo poskládalo a jakým směrem se tím pádem bude Bzenec ubírat. Věřím, že se podaří seskládat koalici, která tomu přání a výsledku volby bude odpovídat,“ řekl devětadvacetiletý architekt a lídr Volby pro město coby kandidát na starostu Erik Ebringer.

Dále uvedl, že Volba jedná přednostně se stranami, s nimiž mají programovou shodu. „Věříme v konstruktivní atmosféru, takže nikoho neupozaďujeme,“ podotkl lídr vítězné kandidátky. Partnery do koalice ale musejí vítězové seskládat zřejmě především z uskupení, která získala po jednom mandátu.

Dá se očekávat, že to budou především ty, které podporují obnovu zámku v rukou města. Tedy občanští demokraté či Moravané s novým zastupitelem Petrem Kalnickým, který zastupoval místní iniciativu Obnova bzeneckého zámku a byl i zmocněncem pro přípravu referenda. Obnova městské zámku má dlouhodobou aktivní podporu i u hnutí Wonder Women ze Bzence, které postavilo ryze ženskou kandidátku a skončilo napoprvé hned na čtvrtém místě. „Jsme rády, že se konečně aspoň jedna žena dostala do zastupitelstva. I když jsme tajně doufaly, že nás bude víc, a to nejen z naší strany. Šlo nám o to vyrovnat síly v zastupitelstvu, což se nám sice nepodařilo, ale alespoň k tomu máme našlápnuto,“ řekla lídryně bzeneckého ženského hnutí a zakladatelka místního volnočasového centra Bzenecký klubík Irena Koukalová Uličná.

Zámek jako volební téma ve Bzenci: bezvládí po verdiktu obyvatel

Spolu s kolegyněmi navíc už v minulosti vystupovaly proti prodeji zámku a spolupracovaly tak s kandidáty vítězné Volby pro město, které už je také oslovilo k další spolupráci na radnici. „Líbí se mi směr, který si vytyčili, že by jim chtěli jít. A rozhodně jsou všechny holky z naší strany zásadně proti prodeji zámku,“ uvedla lídryně, která bude jedinou ženou v patnáctičlenném bzeneckém zastupitelstvu. To, které právě skončilo, bylo plné jen mužů.

Na druhém a také třetím místě naopak skončily kandidátky podporující bývalou koalici. Ty v těchto volbách ztratily po mandátu. Oslabení jsou i lidovci vedení posledním bzeneckým starostou Pavlem Čejkou. „Je potřeba přiznat, kdo vyhrál, a kdo prohrál. Je to vůle voličů, kterou je třeba respektovat. Skupina, která vyhrála, by teď měla začít plnit sliby. Osobně si myslím, že velmi obtížně splnitelné a s tím se musí srovnat. My jsme měli seriózní program, ukázali jsme, co jsme udělali za posledních dvacet let a nestavěli jsme žádné vzdušné zámky. Tvrdíme, že oprava zámku je pro město naší velikosti, velmi nerealistický a utopistický projekt,“ uvedl poslední místostarosta téměř čtyřiapůltisícového města Ivan Černý, který byl v minulých volbách vítězem preferenčního hlasování. Nyní ale očekává, že bude pracovat z opozičních řad. „Jakýkoliv smysluplný projekt budeme podporovat. A ty, které jsme rozdělali, jako fotovoltaiky na veřejných budovách, budeme chtít dotáhnout do konce,“ dodal Černý.

