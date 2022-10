„Je to příjemný pocit, ale zároveň si moc dobře uvědomuji tu zodpovědnost. Chci práci v Senátu dát maximum energie, stejně jako na radnici u nás v obci. A být Hodonínsku prospěšná,“ řekla v rozhovoru pro Deník Rovnost Rajchmanová.

Její konkurentka Ladislava Brančíková měla senátorské křeslo na dosah. Stejně jako v prvním kole ji o týden později dali lidé více hlasů než Rajchmanové například v pětadvacetitisícovém Hodoníně. Ale to na úspěch nestačilo. Ve výsledcích se určitě promítla také slabá volení účast. Ta byla na Hodonínsku ve druhém kole senátních voleb necelých dvaadvacet procent. „Senátním volbám jsem dala, co šlo. Výsledek je hodně těsný. Děkuji voličům za podporu. Je to pro mě velká životní zkušenost. I když jsem nevyhrála, je pro mě velké vítězství už samotný postup do druhé kola,“ uvedla krátce po sečtení hlasů Brančíková.

Podle svých slov bude dál pokračovat ve své práci ředitelky v centru pro seniory, stejně jako v přednášení na vysokých školách. „A také budu mít konečně víc času na rodinu a dvouletou vnučku,“ dodala.

To nová senátorka Eva Rajchmanová už předeslala, že na pozici starostky Dolních Bojanovic končí a bude se naplno věnovat práci v horní komoře parlamentu. Na komunální úrovni už bude působit jen v neuvolněné funkci. V jaké, to se ukáže v nejbližších dnech. V Senátu střídá někdejší starostku Ratíškovic a nynější ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou. „Gratuluji Evě Rajchmanové k vítězství v senátních volbách. S potěšením předávám senátní štafetu a jsem jsi jistá, že bude skvěle zastupovat náš region v Senátu a pokračovat v mé práci,“ okomentovala úspěch starostky Dolních Bojanovic na sociální síti ministryně.

Vítězka z Hodonínska: Na dvou židlích sedět nebudu, říká senátorka Rajchmanová

Volební obvod číslo 79 zahrnuje západní část okresu Hodonín, která je ohraničená na východě obcemi Domanín, Bzenec, Vnorovy, Kněždub, Tvarožná Lhota. Hodonínsko na pražské Malé Straně zatím zastupovaly dvě senátorky. Kromě již zmíněné Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) ještě zubařka Alena Venhodová za ODS. Senátory z Hodonínska byli také Zdeněk Škromach z ČSSD a křesťanští demokraté Jan Benda a Josef Kaňa. Poslední jmenovaný byl shodou okolností stejně jako Eva Rajchmanová také z Dolních Bojanovic.