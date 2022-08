Vítěz či vítězka vystřídá v horní sněmovně dosluhující senátorku, ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou. Vylosovaná jednička pro hodonínský obvod potěšila místostarostu Kyjova Antonína Kuchaře. „Je to hezké, mít takovéto číslo. Nečekám, že to něco znamená. A doufám, že to není první vyhrání z kapsy vyhání,“ okomentoval první místo v pořadí Kuchař.