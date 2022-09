„Pokud jde o kandidáty v našem obvodu, tak jsou to v naprosté většině zkušení komunální politici. Jsem rád, že je tady i výrazné zastoupení žen. Musím říct, že se na mě někteří z kandidátů obrátili jak ohledně postupu ve volbách, tak s žádostí o podporu, což učiním asi ve druhém kole,“ sdělil Deníku Zdeněk Škromach, bývalý senátor, kterého voliči poslali dvakrát do druhého kola.

V tom ale před šesti lety sociální demokrat neuspěl v duelu s lidoveckou kandidátkou Annou Hubáčkovou. Ta ale jako ministryně životního prostředí nyní nekandiduje a štafetu předala starostce Dolních Bojanovic Evě Rajchmanové, která je společnou kandidátkou KDU-ČSL, ODS a TOP 09.

Boj o Senát: Četník Töpfer v televizi? Nefér reklama, kritizuje protikandidát

Nejsilnější sněmovní strana ANO 2011 poslalo do voleb o horní komoru ředitelku kyjovského Centra služeb pro seniory Ladislavu Brančíkovou z Vracova. Třetí ženou na volebním lístku do Senátu je hodonínská zastupitelka a předsedkyně okresního výboru KSČM Lenka Ingrová. Hodonínský volební obvod na pražské Malé Straně zatím reprezentovaly dvě ženy, a to kromě již zmíněné Anny Hubáčkové, ještě zubařka Alena Venhodová z ODS.

Senátory z Hodonínska byly Zdeněk Škromach z ČSSD a křesťanští demokraté Jan Benda a Josef Kaňa. Nyní usilují o voličskou podporu hned čtyři mužové. Dva z nich se senátních voleb účastní podruhé. Kandidátem SPD je bývalý místostarosta Hodonína a advokát Vítězslav Krabička. Piráty ve volebním klání reprezentuje jejich bývalý místopředseda a v současnosti krajský zastupitel Ivo Vašíček z Čejkovic. Za Starosty a nezávislé kandiduje dlouholetý kyjovský místostarosta Antonín Kuchař. A dambořického starostu a zároveň nejmladšího z kandidátů Zbyňka Pastyříka podpořila koalice Moravského zemského hnutí a politické strany Moravané.

Čísla kandidátek a kandidátů na post senátora ve volebním obvodě Hodonín

1. Antonín Kuchař (Starostové a nezávislí)

2. Eva Rajchmanová (koalice SPOLU – ODS + KDU-ČSL + TOP09)

3. Ladislava Brančíková (ANO 2011)

4. Lenka Ingrová (KSČM)

5. Ivo Vašíček (Piráti)

6. Vítězslav Krabička (Svoboda a přímá demokracie – SPD)

7. Zbyněk Pastyřík (koalice Moravského zemského hnutí a politické strany Moravané)

Už druhé senátní volby je v pozici voliče někdejší strážnický starosta Risto Ljasovský, který do Senátu kandidoval už před dvanácti lety. „Témata pro Senát z našeho regionu jsou i po těch letech hodně podobné, pořád bojujeme s dopravou, kamiony, o obchvaty měst a obcí, o vodu, a k tomu přibývají energie a běženci. Je otázkou, co je schopen jeden senátor z regionu v této problematice udělat, v tom jsem trošku skeptický,“ svěřil se Ljasovský.

Podle jeho někdejšího soupeře, Zdeňka Škromacha, se poměrně proměnila předvolební kampaň. „Mám dojem, že je víc banerů, víc reklam, ale méně lidí. Kandidáti se sice na některých akcích objevují, ale není je vidět mediálně. Myslím si, že u senátora by to mělo být zásadní. V obci sice může být sebelepší starosta, ale pro práci v parlamentu by měl mít člověk velká témata. A tato doba je na to zralá, lidé se dostávají do těžkých situací z hlediska energií a podobně,“ upozornil bývalý senátor a poslanec s tím, že má pocit, že většina kandidátů jde do kampaně s tím, aby nikoho nenaštvali a vyčkávají.

S-centrum jako volební téma v Hodoníně: ve hře je obnova i stěhování do Rohatce

Senátní volby ale může ovlivnit to, že se konají souběžně s těmi obecními. „Komunální volby jsou obecně navštěvovanější než krajské, a když se společně s nimi konají i senátní, tak je větší pravděpodobnost vyšší volební účasti při těch souběžně konaných s komunálními volbami,“ řekl politolog Stanislav Balík.

Navíc upozornil i na jiný aspekt. „Nebývá automatické, že by volič, který přijde volit do komunálních voleb, automaticky volil i v senátních. I když volby jsou v jeden moment a v jednom fyzickém prostoru, tak se volební účast liší, a ne zcela zanedbatelně,“ doplnil politolog a děkan brněnské Fakulty sociálních studií.