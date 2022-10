„Uplynulý týden byl velmi hektický. Komunální volby a první kolo senátních voleb. Do toho jsme měli v obci ještě Svatováclavské hody, plus samozřejmě pokračovala senátní kampaň. Uvidíme, jak to dopadne. Rozhodnou voliči a účast. Průběh voleb budeme s kolegy sledovat v klubovně na radnici,“ řekla Deníku Rovnost Eva Rajchmanová.

Výsledky 2. kola voleb do Senátu najdete ve volebním speciálu Deníku ZDE již v sobotu odpoledne.

Náročný týden má za sebou podle svých slov i Ladislava Brančíková, která v regionu také finišovala s kampaní. „Lidé by měli zvážit důležitost volby a do druhého kola přijít hlasovat. Řada z nich totiž vnímá Senát jako nevýznamnou instituci. Přitom je to ústavní opozice vládě a pojistka demokracie,“ poznamenala Brančíková.

Kompletní informace o senátních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: Deník

Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity účast v prvním kole senátních voleb zvyšuje to, že se konají souběžně s jinými volbami. Na nízké účasti ve druhém kole se naopak podepisuje fakt, že spousta lidí funkci Senátu nerozumí nebo ji bere jako méně významnou.

„K volbám proto nejdou. Další příčinou může být také to, že řada lidí má těžkou volbu, když jejich kandidát vypadl už v prvním kole,“ sdělil politolog.

Duel zmíněných kandidátek, které postoupily z prvního kola, začíná v pátek. Volební místnosti otevírají ve dvě hodiny odpoledne a zavírají v deset večer. V sobotu se pak hlasuje od osmi ráno do dvou hodin odpoledne. Volební obvod číslo 79 zahrnuje západní část okresu Hodonín, která je ohraničená na východě obcemi Domanín, Bzenec, Vnorovy, Kněždub, Tvarožná Lhota.

Boj o senát na Hodonínsku: do druhého kola postoupily ženy

Hodonínsko na pražské Malé Straně zatím zastupovaly dvě senátorky. Kromě již zmíněné Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) ještě zubařka Alena Venhodová za ODS. Senátory z Hodonínska byli také Zdeněk Škromach z ČSSD a křesťanští demokraté Jan Benda a Josef Kaňa.