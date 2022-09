Václav PoláchZdroj: Deník/Petr Turek

Václav Polách, ředitel S-centra Hodonína

Má to dva aspekty. První je vzhledem k ekonomice. Byl bych pro stavbu nového zařízení. Vzhledem k úsporám, nákladům na topení, spotřebě energií atd. Naše staré S-centrum nebylo moc vhodně energeticky úsporně řešené. Ve starých cenách se spotřebovalo za více než dva miliony korun. Do toho nepočítám vodné a stočné. Při dnešních cenách by to bylo minimálně sto procent nahoru. Otázka je, jak se nám podaří zhotovit a opravit světlík, u toho jsme už měli projekt, který by snížil jeho energetickou náročnost. Pořád ale máme nějakých dvacet tisíc kubíků prázdného prostoru, který musíme topit nebo chladit. Z toho důvodu bych byl možná pro stavbu nového. Ale S-centrum je moje srdcová záležitost, takže bych se strašně rád vrátil zpátky. Bylo tam krásné prostředí, kterého ale naši klienti už moc nevyužijí. Ale je tam také velká zahrada, kde byla možnost další rozšíření služeb, například formou komunitního bydlení.