Rudolf Bauer

kandidát za jediné uskupení, které má v názvu Zámek

V první řadě se má zámek zrekonstruovat tak, aby se tam konečně mohlo začít něco dít. Na pořadu je obnova stropů, což odsouhlasilo na posledním jednání zastupitelstvo. Po rekonstrukci by měl být do zámku přenesený bzenecký městský úřad, jelikož jeho současné rozložení připomíná katakomby a pro invalidy je naprosto nevyhovující. Dále by na zámku měla být podobně jako v rakouském Poysdorfu lokální vinotéka, do níž dodávají svá vína místní vinaři, což by v zámeckých podmínkách bylo bombastické. Jelikož je zámecký komplex poměrně rozsáhlý, a po opravě by mohl vypadat velice exkluzívně, tak by tady mohl být jak reprezentativní sál, tak prostory pro spolky.

