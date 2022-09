Ivo Pojezný, bývalý poslanecZdroj: Deník/Petr Turek

Ivo Pojezný

Bývalý poslanec

Je to reakce na doby, kdy už nikdo nechce kandidovat do zastupitelstva. Tedy dát dohromady kandidátku sedmadvaceti lidí není jednoduché. To si myslím, že byl hlavní důvod těch, kteří to navrhli. Jinak jsme spíše v minulosti podporovali variantu sedmadvaceti zastupitelů, protože jsme chtěli, aby zastoupení obyvatel bylo co nejpočetnější.

Nicméně vím, že do politiky už nikdo nechce a kandidátky se sestavují mizerně.