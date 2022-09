Nový domov v Rohatci? Kraj chce oprášit obnovu tornádem zničeného S-centra

Od tornáda ji navíc vyhlíží i někdejší obyvatelé domova. Mezi nimi například Anděla Pospíšilová, které se podařilo sehnat bydlení v Kyjově. Přesto stále zůstává klientkou S-centra. Má tady i trvalý pobyt, takže v zářijových komunálních volbách může v Hodoníně i volit.

Pohled do historie



Základní kámen odkazuje na zahájení stavby Domova důchodců v Hodoníně v lokalitě Lučina v listopadu 2000.



Do jednoho z nejmodernějších sociálních zařízeních tehdy investoval miliony okresní úřad.



Po jeho zrušení nová stavba přešla do rukou nově ustaveného Jihomoravského kraje.



Ten tak provozoval pětipatrový domov pro důchodce s rozlehlým atriem. Nejdříve jako domov pro důchodce jednadvacátého století, takže jeho péči a služby vyzkoušeli i první dva polistopadoví starostové Hodonína. S postupem času vedení kraje začalo měnit strukturu klientů, takže krátce před tornádem jihomoravští zastupitelé výhledově dokončili transformaci zařízení na službu se zvláštním režimem. Tedy na ústav pro penzisty s těžkými formami postižení.



Od konce června minulého roku však zeje prázdnotou, tedy kromě občasných zvaných či nezvaných návštěv.

„Navíc tam ještě stále platím za televizi, protože SIPO mám na trvalý pobyt psané do S-centra. Přitom to už mohlo být dávno opravené, myslím, že i do půlroku, ale kdyby se to nenechalo tak zlikvidovat. Nyní to bude stát dvojnásobek peněz. Jsou tam vyřezané některé balkóny, chybějí tam okna, nábytek i vybavení koupelen. Žel ale zřejmě někomu nejde o lidi, ale spíš o nějaké vyšší zájmy a pozemky,“ myslí si Anděla Pospíšilová.

Zároveň z vlastní zkušenosti připomněla, že klienti si na svůj nový domov v S-centru zvykli, takže u nich po přestěhování přetrvává stesk. Chybí jim kontakt se známými lidmi a i pokud jsou duševně více nemocní, tak se ve světlých chvilkách ptají po Hodoníně. „Diví se, kde jsou, a chtějí domů. Na to ale nikdo nebere ohledy,“ posteskla i Pospíšilová.

V současnosti je ale budova v Hodoníně Na Pískách prázdná a temná. Funguje jen malé a nedostačující detašované pracoviště v Kyjově. „Je tam dvacet lůžek. Samozřejmě všechna máme plná,“ sdělil ředitel S-centra Václav Polách.

Právě chybějící kapacity se službou domova se zvláštním režimem má několik důsledků. „S-centrum totiž poskytovalo dva druhy služeb. Jednak domov pro seniory s kapacitou pětatřiceti lůžek, a domov se zvláštním režimem. Jeho 106 lůžek nejvíce chybí,“ řekla vedoucí sociálního odboru hodonínské radnice Michaela Klepáčová.

Zároveň upozornila na rozšíření soukromých sociálních služeb bez registrace. „Nemusejí dodržovat žádná pravidla, a není na ně žádná kontrola,“ podotkla vedoucí s tím, že jde o jednasedmdesát lůžek u sedmi poskytovatelů.

Neregistrovaného služby hodnotí jako problematické i odbornice na sociální problematiku Danuše Křiváková. „Nemusí plnit žádné standardy, nejsou kontrolovány a sankcionovány. Jsou pro uživatele nouzovým řešením, protože registrovaných lůžek v regionu je nedostatek. Bohužel, v některých případech jde jen o byznys zřizovatele ve stavebně nevyhovujících podmínkách, nebo se péče redukuje jen na plnění základních biologických potřeb klientů,“ upozornila Křiváková.

Do předvolebního dění v Hodoníně se otázka budoucnosti S-centra promítla především prostřednictvím mimořádného jednání zastupitelů na začátku srpna. Jejich shodu považuje za důležitou i krajský zastupitel a bývalý náměstek jihomoravského hejtmana pro sociální věci Marek Šlapal, a to i do budoucna.

„Současný obrat je vyvolaný blížícími se volbami, stanoviskem hodonínských zastupitelů a některých kandidátů do Senátu. Těm všem samozřejmě patří poděkování, že myslí na důležité služby, kterými bezesporu domovy pro seniory jsou,“ uvedl Šlapal.

Krajští radní tak po téměř čtrnácti měsících od tornáda oficiálně zvažují návrat k původnímu záměru obnovy a modernizace.

Předvolební reportáž Deníku: Proč právě Hodonín?



Hodonín i přes snižující se počet obyvatel zůstává okresním městem, v němž bydlí více než čtyřiadvacet tisíc lidí. Má v regionu i nejpočetnější zastupitelstvo, které se o prázdninách mimořádně sešlo, aby řešilo obnovu místního S-centra, případně ho směnilo s krajem za školní areál takzvané Duhovky. Reakci vedení kraje na hledání cesty k obnově domova se zvláštním režimem považuje za vlastní úspěch řada z kandidujících uskupení. Těch ale v Hodoníně během čtyř let výrazně ubylo. Přesto se ve městě s nižší volební účastí dá očekávat, že na obnově S-centra budou chtít kandidáti získat hlasy. Navíc S-centrum město Hodonín zatím moc nestojí. Ztrácí jen staticíce z rozpočtového určení daní, a to vzhledem k tomu, že někteří klienti S-centra už přišli o trvalé bydliště v Hodoníně.



Petr Turek, redaktor Hodonínského deníku Rovnost