Beseda už tradičně představila hvězdy tuzemské i zahraniční alternativní scény. K hvězdám prvního večera patřila česká kultovní kapela The Ecstasy Of Saint Theresa, která se letos vrací k živým vystoupením po dlouhých osmi letech. Stojí za ní jeden z nejvýraznějších českých hudebních skladatelů a zakládající člen kapely Jan P. Muchow společně se zpěvačkou Kateřinou Winterovou, jinak herečkou Národního divadla.

Podle mnohých návštěvníků pak páteční program vyvrcholil emotivním vystoupením zambijsko-kanadské raperky Backxwash. Její tvorba vychází z žánrů jako jsou horrorcore, hip-hop, heavy metal, industriální metal nebo postrock. Ačkoli vystupovala na pódiu sama, dokázala strhnout kotel diváků pod ním. A sama také neváhala mezi tyto diváky několikrát vstoupit a podpořit a užít si s nimi strhující atmosféru. „Z jejích drsných písní mi několikrát přeběhl mráz po zádech. To se mi dlouho nestalo,“ okomentoval vystoupení jeden z návštěvníků festivalu Marek Vlkovský.

Program na hlavním podiu uzavřel v sobotu slovenský producent Pišta Kralovič vystupující pod přezdívkou FVLCRVM. Ve své tvorbě přirozeně osciluje mezi IDM, hyperpopem a housem.

Sobota s cimbálkou a punkem

Sobotu pak hudebně otevřela soutěž písničkářů, ve které letos zvítězil a vysloužil si tak odpolední prostor na hlavním podiu zpěvák a kytarista hrající pod jménem Su_reálnej. Tradiční pak bylo polední vystoupení cimbálky, letos návštěvníky potěšila Horňácká cimbálová muzika Jožky Staši. K hlavním tahákům večera patřily formace Moimir Papalescu & The Nihilists, britské duo PVA nebo rapperská dvojice Mutanti hledají východisku.

Kořeny festivalu a ten pravý „bigbít“ připomněla rožnovská kapela Chorobopop, která do Tasova přijela představit svou třetí řadovku Svobodě na stopě. Na letošní novince se skupina z poloviny vrací k punkovým kořenům, druhá půlka alba je ale překvapivě zcela synthpopová. „Tahle deska je jiná v tom, že na jedné její straně jsme úplně opustili hudební svět, který jsme znali. Byli jsme zvyklí na kytary, teď najednou všichni tři stojíme za klávesami,“ popsal frontman kapely Daniel Stibor – Ctib.

Příjemné odlehčení a uvolnění atmosféry pak přinesli vítězové posledního ročníku Czechingu Radia Wave – pražská pětice Island Mint.

Festival ocenili i zahraniční návštěvníci. „Báječná atmosféra, kterou jsem nikde jinde nezažil. Něco podobného jsem opravdu hodně dlouho hledal,“ pochvaloval si třeba Thomas, který pochází z Kanady.

Celkem o víkendu do Tasova přijelo více než dva tisíce návštěvníku. „Jednalo se po covidu o náš nejúspěšnější ročník. Legendy The Ecstasy of Saint Theresa a Moimir Papalescu & The Nihilists nezklamaly a zahrály fantastické koncerty. A návštěvníci skvěle přijali i rapperku Backxwash. Za mě vůbec nejlepší bylo závěrečné vystoupeni kapely Mutanti hledaj východisko na hlavni scéně. Neuvěřitelně silné poselství kombinované s gradací a tancem celého areálu. Do programu skvěle sedl i na poslední chvíli nominovaný slovenský rapper Edúv Syn,“ uvedl kurátor hudebního programu Zdeněk Neusar.