Letní prázdniny se pomalu blíží ke svému závěru, ale nabídka akcí na Hodonínsku zůstává stále pestrá. Po celý víkend se v Kyjově budou konat letní slavnosti. Lidé se užijí také pouť. Na ni mohou vyrazit buď do Skanzenu Strážnice nebo do Bzence.

HODONÍNSKO:

Kyjovské letní slavnosti 2024

Kdy: od pátku 16. srpna do neděle 18. srpna

Kde: Masarykovo náměstí Kyjov, V prostorech u radnice, další místa

Proč přijít: Na Kyjovské letní slavnosti se mohou lidé těšit po celý třetí srpnový víkend. Na programu jsou vystoupení lidových souborů, jako dětský národopisný soubor Kyjovánek i ženský pěvecký sbor Tetky z Kyjova. Slavnosti nabídnou také jarmark s ukázkou lidových řemesel, dále také výstavy a další bohatý doprovodný program.

Pouť ve skanzenu

Kdy: sobota 17. srpna od 9.00

Kde: Skanzen Strážnice

Proč přijít: Pouť ve skanzenu slibuje návštěvníkům spoustu zábavy, stánků se zbožím i lákavé atrakce. Děti se mohou těšit i na mořskou pannu v kádi. Akce se uskuteční třetí srpnovou sobotu ve Skanzenu Strážnice od devíti hodin ráno. Poslední vstup je možný ve čtyři hodiny odpoledne.

Bzenecká pouť 2024

Kdy: od pátku 16. srpna do neděle 18. srpna

Kde: Bzenec

Proč přijít: Bzenecká pouť je tradiční slavnost, která láká zájemce na pestrý program plný zábavy a kultury. Na návštěvníky čekají tradiční pouťové atrakce a bohatý kulturní program včetně koncertů a vystoupení. Rodiny s dětmi si mohou užít různé atrakce a hry včetně loutkového divadla Čert a Káča. Nebude chybět ani široká nabídka na stáncích. V neděli se lidé od sedmi hodin večer mohou těšit na koncert skupiny Škwor s předkapelou Back to the Roots v amfiteátru zámeckého parku.

BRNĚNSKO:

Den Brna 2024

Kdy: od pátku 16. srpna do neděle 18. srpna

Kde: Špilberk, Kraví hora, centrum města Brna

Proč přijít: Návštěvníci se mohou v rámci oslav Dne Brna těšit na pestrý program, včetně historických průvodů, bitevních ukázek, divadelních představení a koncertů. Atmosféru dotvoří dobové kostýmy a rekonstrukce historických momentů, které přítomné vrátí do období třicetileté války.

Oslava 155 let brněnské MHD

Kdy: sobota 17. srpna od 13.00

Kde: slavnostní zahájení před Janáčkovým divadlem

Proč přijít: Program, který připomene dlouhou historii městské hromadné dopravy v Brně, odstartuje v jednu hodinu odpoledne slavnostní zahájení před Janáčkovým divadlem. Akce zahrne také jízdy historickými vozidly, prohlídky vozoven, výstavy a různé doprovodné aktivity jako vystoupení kapel na pódiu. Milovníci dopravy i rodiny s dětmi se mohou těšit na jedinečný zážitek a možnost nahlédnout do minulosti i současnosti brněnské MHD.

Olympia Strongman Brno 2024

Kdy: sobota 17. srpna od 9.00

Kde: Obchodní centrum Olympia Brno

Proč přijít: Nejsilnější muži z celé Evropy předvedou třetí srpnovou sobotu u Olympie v Brně neuvěřitelnou sílu a vytrvalost v náročných disciplínách. Lidé uvidí například tahání kamionu nebo zvedání těžkých břemen. Akce je nabitá adrenalinem a nabízí fascinující podívanou pro fanoušky silových sportů i pro širokou veřejnost. Akce startuje v devět hodin ráno závodem strongman začátečníků.

BLANENSKO:

Koncert filmové hudby

Kdy: pátek 16. srpna od 19.00

Kde: Letní kino Boskovice

Proč přijít: Koncert filmové hudby nabídne návštěvníkům hudební zážitek pod širým nebem, kde zazní ikonické melodie z oblíbených filmů v podání živého orchestru. Diváci se tak mohou těšit na skladby z filmů Star Wars, Pán Prstenů, Games of Thrones, Harry Potter nebo Piráti z Karibiku. Akce se bude konat v letním kině v Boskovicích od sedmi hodin večer.

Hrnek Street Party

Kdy: sobota 17. srpna od 14.00

Kde: Ulice Zborovská, Boskovice

Proč přijít: Sobotní akce v Boskovicích přinese den plný chutí, vůní a skvělé muziky na oslavu 30. výročí Literární čajovny Hermanna Ungara, 20. výročí Kafírny Dogvill a 15. výročí Pražírny Boskovice. Ulice se promění v gastronomický ráj s výběrem čaje, čerstvě pražené kávy, hamburgerů, vegetariánských a grilovaných specialit, piva, vína a originálních cascarových koktejlů. Vstupné je zdarma a návštěvníci se mohou těšit na pestrý hudební program, kde vystoupí DJ O-Charm, Mothers Angels, Hard to Frame, Omnion a Moimir Papalescu and The Stylists s Tonya Graves.

BŘECLAVSKO:

Pohádkový festival Mikulov

Kdy: sobota 17. srpna od 10.00

Kde: Mikulov, Amfiteatr

Proč přijít: První ročník velkého zábavného rodinného festivalu v Mikulově přichází již tento víkend. Akce slibuje spoustu zábavy pro všechny věkové kategorie. Na návštěvníky řada vystoupení oblíbených interpretů jako Kája a Bambuláček, Karol a Kvído, či Lollipopz, a bohatý doprovodný program, včetně nafukovacích atrakcí, tvořivých dílen pro děti a kontaktní farmy s roztomilými zvířaty. Chybět nebude ani gastro zóna, soutěže a maskoti v životní velikosti.

Krojové hody Hustopeče 2024

Kdy: od pátku 16. srpna do neděle 18. srpna

Kde: Amfiteátr pod společenským domem, Hustopeče

Proč přijít: Zažít tradiční moravské slavnosti budou mít lidé možnost od 16. do 18. srpna v Hustopečích. Účastníci se mohou těšit na stavění máje, průvody městem, hodovou mši v kapli sv. Rocha a večerní zábavy s živou hudbou. „Letos se u nás poprvé bude konat i Předhodová diskotéka, a to v pátek po stavění máje," lákají organizátoři.

VYŠKOVSKO:

Vyškovská pouť

Kdy: neděle 18. srpna od 13.00

Kde: Masarykovo náměstí, Vyškov

Proč přijít: Vyškovská pouť nabídne v neděli 18. srpna zábavu pro celou rodinu s pestrým programem. Lidé se mohou těšit na balonkového klauna, dětské divadlo s pohádkou o Rákosníčkovi i na vystoupení cimbálové muziky. Vrcholem večera bude koncert skupiny Poetiky v šest hodin večer a zpěvačky Anety Langerové v 19.30.

Veterán bus Kříž

Kdy: sobota 17. srpna od 14.30

Kde: Zámek Slavkov - Austerlitz

Proč přijít: Historické autobusy z různých období dorazí do zámeckého parku. Lidé tak dostanou jedinečnou příležitost prohlédnout si veterány zblízka. Předpokládaný příjezd na zámek do Slavkova je kolem půl třetí odpoledne. Součástí programu bude i mini dětská zóna, a to v jižní části parku, kde bude malování na obličej nebo jízda na ponících.

ZNOJEMSKO:

Rock Castle

Kdy: od čtvrtka 15. srpna do soboty 17. srpna

Kde: Moravský Krumlov, Zámecká zahrada

Proč přijít: Open-air hudební festival rockové a metalové hudby si užijí lidé v Moravském Krumlově. A to ve čtvrtek, pátek i v sobotu. Tyto tři dny budou patřit umělcům mezinárodní scény tvrdého rockového žánru. Vystoupí například kapela Kreator, Epica, Arion, Ankor, Xandria nebo Amorphis.

Africké trhy

Kdy: sobota 17. srpna od 10.00

Kde: nádvoří Jihomoravského muzea, Znojmo

Proč přijít: Znojemské nádvoří ožije v sobotu 17. srpna chutěmi, vůněmi, barvami i tóny Afriky. Konat se tam totiž budou Africké trhy. Na místě bude ovoce od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a Tanzánie. Lidé se tak mohou těšit na exotické druhy jako je mango, avokádo, ananas nebo banány. Dále trhy nabídnou dračí ovoce, hadí ovoce, mangosteeny, rambutany nebo ovoce sušené na sluníčku. Chybět nebudou ani čaje, kávy, džemy a sirupy.