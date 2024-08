Druhý srpnový víkend láká na Hodonínsku například koncert zpěvačky Petry Janů, která se chystá do našeho regionu v pátek 9. srpna. Vystoupí od sedmi hodin večer v Kyjově. Hodonín zase ožije Svatovavřineckými slavnostmi. Zahraje například kapela Čechomor nebo Olympic.

HODONÍNSKO:

Petra Janů s kapelou Amsterdam

Kdy: pátek 9. srpna od 19.00

Kde: Letní kino Kyjov

Proč přijít: Fanoušci zpěvačky Petry Janů mohou vyrazit na její koncert do letního kinav Kyjově. Zde se představí i s kapelou Amsterdam. Areál se otevře v 18.00 hodin, samotný koncert začne v 19.00 hodin, kdy se diváci mohou těšit na směsici známých hitů i novějších skladeb.

| Video: Youtube

Svatovavřinecké slavnosti Hodonín

Kdy: od pátku 9. srpna do pondělí 12. srpna

Kde: Masarykovo náměstí, Hodonín

Proč přijít: V Hodoníně se uskuteční Svatovavřinecké slavnosti, které nabídnou bohatý program. Na Masarykově náměstí vystoupí v pátek kapely Countrio, I.V.M., Čechomor nebo King Shaolin. V sobotu program zahájí jarmark a historický průvod. Následovat budou kejklíři, divadlo pro děti a folklorní vystoupení. Večer se návštěvníci mohou těšit na koncerty Ready Kirken a Olympic. Neděle začne mší svatou a krojovaným průvodem. Odpoledne se uskuteční požehnání Děkana a povolení hodů. Večer bude patřit hodové zábavě. Slavnosti zakončí v pondělí příjezd krojovaných dívek na náměstí a večerní hodová zábava.

BRNĚNSKO:

Festival Hrady CZ – Veveří

Kdy: pátek 9. srpna, sobota 10. srpna

Kde: hrad Veveří

Proč přijít: Devatenáctý ročník putovního hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ ovládne od pátku 9. srpna do soboty 10. srpna hrad Veveří. V pátek se areál otevře v 15.30. Na podiu vystoupí The Agony, Horkýže Slíže, Mig 21 i Daniel Landa. V sobotu je vstup do areálu možný od 10.00. Lidé se mohou těšit na vystoupení skupiny Lucie, Čechomor nebo Chinaski. Chybět nebudou stánky s jídlem, pivem nebo vínem.

| Video: Youtube

Noc v kasematech na hradě Špilberku

Kdy: sobota 10. července, neděle 11. července od 19.00

Kde: Hrad Špilberk, Brno

Proč přijít: Nevšední zážitek mohou lidé zažít v kasematách hradu Špilberk, kde se při akci "Do kasemat s ním!" seznámí na vlastní kůži s životem vězňů habsburské říše na konci 18. století. V termínech konání akce si účastníci budou moci prohlédnout kasematy při svíčkách, zúčastnit se autentické večeře s vínem, sledovat venkovní promítání filmu a strávit noc v historických celách. „Přineste si spacák, karimatku a pevnou obuv, a připravte se na autentický a dojemný zážitek v jednom z nejznámějších vězení monarchie," lákají pořadatelé.

Maraton hudby Brno

Kdy: od čtvrtka 8. srpna do neděle 11. srpna

Kde: Brno, různá místa

Proč přijít: Brno se stane dějištěm čtyřdenního mezinárodního multižánrového hudebního festivalu, který oživí veřejný prostor a architekturu historického centra města. Cílem této akce je nabídnout návštěvníkům žánrovou pestrost a podpořit jejich objevování a experimentování s hudbou. Festival přivítá koncerty mezinárodně uznávaných umělců i nová hudební překvapení, včetně vystoupení rezidenčního umělce, francouzského akordeonisty Vincenta Peiraniho. Součástí programu budou také unikátní vystoupení buskerů v designových pokojích umístěných v ulicích města, vytvořených výtvarnicí Kateřinou Šedou.

Tomáš Klus v Tišnově

Kdy: pátek 9. srpna od 19.30

Kde: Letní kino, Tišnov

Proč přijít: Oblíbený zpěvák Tomáš Klus míří do Tišnova. V místním letním kině zahraje druhý srpnový pátek od půl osmé večer. Podle pořadatelů zazní také ochutnávka z nového alba, které vyjde na podzim.

BLANENSKO:

XX. Festiválek bez bojů a válek

Kdy: od pátku 9. srpna do soboty 10. srpna

Kde: Boskovice, za muzeem

Proč přijít: V Boskovicích se uskuteční tradiční hudební akce Festiválek bez bojů a válek. Jubilejní dvacátý ročník se uskuteční ve dnech 9. a 10. srpna. Hlavní dějištěm se stane prostor za muzeem, kde se rozprostře areál festivalu. Na pódiu se představí pestrá škála hudebních skupin, mezi které patří například Vojta Violinist, Arrogant Twins, Bubliczki (z Polska) nebo Zooblasters.

Festival plný chutí, Letovice

Kdy: sobota 10. srpna od 10.00

Kde: Zámek Letovice

Proč přijít: Areál letovického zámku se v sobotu 10. srpna promění v gastronomickou scénu plnou regionálních specialit a bohatého kulturního programu. Návštěvníci se seznámí s místními výrobci a restaurace z regionu představí pokrmy z lokálních surovin. Festival nabídne také pestrý doprovodný program pro děti, včetně pokusů od VIDA! Science centra, malování na obličej, řemeslné střelnice nebo kolotoče na ruční pohon. Vystoupí Kamil Střihavka, Adam Ďurica i Turbo.

BŘECLAVSKO:

Letní krojové hodky

Kdy: pátek 9. srpna od 17.00, sobota 10. srpna od 14.00

Kde: Charvátská Nová Ves

Proč přijít: Letní krojové hody v Charvátské Nové Vsi začnou v pátek od 17.00 ručním stavěním máje. V sobotu se lidé mohou těšit na krojový průvod pro stárky, odpolední zábavu na sokolovně a večerní zábavu. K poslechu a tanci zahraje dechová hudba Skalica.

Slavnosti rajčat Břeclav

Kdy: sobota 10. srpna od 10.00

Kde: Ulice u synagogy, okolí kina Koruna a náměstí, Břeclav

Proč přijít: Slavnosti rajčat v Břeclavi nabídnou pestrý program zaměřený na ochutnávky pokrmů a regionálních specialit z rajčat. Návštěvníci se mohou těšit na regionální potraviny a kulinářství, dětské kurzy vaření a pouliční cirkus z Ostravy. Hudební program zahrnuje vystoupení cimbálovou muziku Břeclavan, Harmálek Orchestr z Prahy a romskou hudbu v podání Maria Biháriho a Bachtale Apsa. Vstup na akci je zdarma.

Břeclav prožila Slavnosti rajčat. | Video: Deník/Lukáš Ivánek

VYŠKOVSKO:

Noc v DinoParku

Kdy: od soboty 10. srpna do neděle 11. srpna

Kde: DinoPark Vyškov

Proč přijít: Noc ve vlastním stanu mezi dinosaury. Nevšední zážitek umožní ze soboty na neděli návštěvníkům DinoPark ve Vyškově. Ten zve rodiče s dětmi na možnost přespání přímo v areálu. K dispozici bude ohniště, občerstvení zůstane otevřeno do dvaadvaceti hodin. Odjezd nastane následující ráno vláčkem nebo po vlastní ose.

| Video: Youtube

Vavřinecké hody v Křenovicích

Kdy: od pátku 9. srpna do neděle 11. srpna

Kde: Křenovice na Vyškovsku

Proč přijít: Tradiční Vavřinecké hody ovládnou od pátku devátého do neděle jedenáctého srpna Křenovice na Vyškovsku. Křenovičtí fotbalisté a stárci zvou zájemce na bohatý program v areálu tamního sokolského hřiště. Předhodová zábava začne už v pátek od osmi hodin večer, kdy kapela The Maden zahraje rockové hity ze sedmdesátých let. O víkend se lidé mohou těšit na zvaní stárků, hodovou děkovnou bohoslužbu i na večerní taneční zábavu v moderním i lidovém rytmu. V neděli dojde na průvod stárků, lidovou veselici v areálu sokolského hřiště nebo nástup stárků.

ZNOJEMSKO:

Supermoto v Moravském Krumlově

Kdy: od soboty 10. srpna do neděle 11. srpna od 11.00

Kde: Moravský Krumlov

Proč přijít: Závody, doprovodný program plný adrenalinu s vůní benzínu, dobré jídlo a pití nebo zápasy v boxu a MMA. Tak by se v krátkosti dala shrnout show Supermoto v Moravském Krumlově. Akce začne v sobotu 10. srpna a potrvá do neděle 11. srpna. Návštěvníci uvidí závody na uzavřeném okruhu přímo v centru města.

| Video: Youtube

Vranovská pouť

Kdy: sobota 10. srpna od 10.00

Kde: Vranov nad Dyjí, hřiště SK

Proč přijít: Řemeslné stánky, kolotoče, kejklíře, divadélko pro nejmenší, fotokoutek i občerstvení. Nejen na to se mohou těšit lidé Vranovské pouti. Ta láká hlavně v sobotu 10. srpna na hřiště Sportovního klubu Vranov nad Dyjí. Program večer završí světelná show.