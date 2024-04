O druhém dubnovém víkendu mohou lidé na Hodonínsku vyrazit za muzikou i za vínem. V kulturním domě v okresním městě se koná tradiční ples muzikantů, kde zazní oblíbené skladby v podání lokálních a zahraničních dechovek. Koná se i výstava vín v Sudoměřicích a bude se zde také ochutnávat.

V Hodoníně se po dva večery konal ples muzikantů. Archivní foto | Foto: Deník/ Michaela Ivánková

HODONÍNSKO:

Ples muzikantů 2024

Kdy: pátek 12. dubna i v sobotu 13. dubna vždy od 19.00

Kde: Kulturní dům Hodonín

Proč přijít: Tradiční ples muzikantů se po roce vrací, a to ve velkém stylu. Zazní zde známé a oblíbené skladby v podání lokálních i zahraničních dechových těles, a to hned ve dvou dnech. Kulturní dům se všem účastníkům otevře už v šest hodin večer, samotný program pak odstartuje o hodinu později. V pátek se představí například Veselá muzika Ratíškovice, dechová hudba Legrúti nebo Mistříňanka. V sobotu to bude zase dechová hudba Lácaranka nebo například Sobuláci. Program je velmi bohatý.

Zdroj: Youtube

Místní výstava vín Sudoměřice

Kdy: sobota 13. dubna od 13.00

Kde: Obecní penzion Starý potok - Sudoměřice

Proč přijít: Sudoměřice lákají tento víkend na tradiční výstavu vín spojenou s koštem, která se uskuteční v areálu Obecního sklepa ve Starém potoku. Občerstvení bude zajištěno, k poslechu bude od tří hodin odpoledne hodin hrát cimbálová muzika Martina Kláska. Vstupné je 350 korun za osobu, 600 korun zaplatí pár.

BRNĚNSKO:

Food Day Festival

Kdy: sobota 13. dubna od 10.00

Kde: Brno - Špilberk

Proč přijít: Food day festival ovládne v sobotu 13. dubna Špilberk. Návštěvníci se mohou těšit na spoustu stánků z kuchyní z celého světa. Dále akce nabídne kuchařskou show Jakuba Menšíka (finalista soutěže MasterChef Česko 2023), živě hranou pohádku pro děti a dospělé nebo doprovodný program v podobě soutěží.

Zdroj: Youtube

Společná výsadba vánočních jedliček zpět do lesa

Kdy: sobota 13. dubna od 10.00

Kde: Lesní školky pod Babím lomem

Proč přijít: Akce pro všechny milovníky přírody, kterým nejsou stromy lhostejné. Výsadba jedliček se uskuteční v sobotu 13. dubna v dopoledních. Sraz je naplánovaný u Lesních školek pod Babím lomem, kam přítomné dovede červená turistická značka z Vranova - směr rozcestí U Jelínka. Na lokalitě bude připraveno místo pro zasazení stromku, potřebné nářadí i drobné občerstvení na zasycení při práci.

Jarní otevírání ivančických řek

Kdy: sobota 13. dubna od 14.00

Kde: Skautská klubovna na Malovansku

Proč přijít: Skautská klubovna Junák Ivančice zve děti i dospělé na již 12. ročník tradičního jarního otevírání ivančických řek. Na druhou dubnovou sobotu připravili pořadatelé pestrý program. Slavnostní zahájení akce vypukne ve skautské klubovně na Malovansku. Poté účastníci vyrazí na 2 km trasu od klubovny na loděnici. Zde bude také program od třetí hodiny odpolední pokračovat. K poslechu a doplnění atmosféry zahraje kapela Folk prostor z Brna. Pro vyhládlé návštěvníky bude k dispozici bohaté občerstvení včetně guláše, limonád, špekáčků, piva nebo kávy.

BLANENSKO:

BozaCon

Kdy: od pátku 12. dubna do soboty 13. dubna

Kde: Sokolovna Boskovice

Proč přijít: Třetí ročník dvoudenního festivalu BozaCon nabídne veliké deskohraní, spisovatele Leoše Kyšu, Jana Kotouče s Jakubem Maříkem a Františka Kotletu s Kristýnou Sněgoňovu. Dále se návštěvníci mohou těšit na komiksového autora Petra Kopla, knižní influencerku Radši knihu nebo umělce Tomáše Duchka. Představí se také herní studia Bohemia Interactive, Ashbourne games a Troglodyte studio.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Tlapková párty

Kdy: sobota 13. dubna od 15.30

Kde: Dělnický dům, Blansko

Proč přijít: Tlapková párty míří do Blanska. Děti se na ni mohou těšit místním dělnickém domě v sobotu 13. dubna. Na návštěvníky čeká taneční program, hudba z pohádek, malování na obličej i několik pohádkových postaviček. Chybět nebude také diskotéka s bublinkami.

Jarní botanická vycházka, Boskovice

Kdy: sobota 13. dubna od 8.45

Kde: Start u vlakového nádraží, Boskovice

Proč přijít: Zájemci se mohou v sobotu 13. dubna vydat na jarní botanickou vycházku, které povede cestami podél řeky Svitavy. Jednat se bude o rovinatý terén o délce přibližně 5 km. Sraz všech účastníků je v 8.45 na vlakové zastávce v Boskovicích a následný start v 9.30 u rybníku Klimšák v Rájci-Jestřebí. Cíl je naplánovaný v Doubravici nad Svitavou. Zde se lidé mohou občerstvit v restauraci.

BŘECLAVSKO:

Velkopavlovický košt vín

Kdy: sobota 13. dubna od 16.00

Kde: Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1

Proč přijít: Vinaři a město srdečně zvou na Velkopavlovický košt vín, který se uskuteční druhou dubnovou sobotu v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích. Při ní budou mít lidé skvělou příležitost ochutnat vína místních vinařů. Košt bude mimo jiné zahrnovat neomezenou konzumaci všech přihlášených vzorků, které budou k dispozici od čtyř hodin odpoledne. Účastníci se mohou zapojit také do soutěže o nejlepší pomazánku a pomoci vybrat vítěze. Kromě toho si posluchači vychutnají hudební vystoupení cimbálové muziky Dúbrava a Dětského folklorního krúžku Floriánek Velké Pavlovice.

Zahájení sezony: Stezka plná úkolů na téma Tlapková patrola

Kdy: sobota 13. dubna od 10.00

Kde: Lanové centrum Hájenka park Břeclav

Proč přijít: Svou sezonu odstartuje druhý dubnový víkend lanové centrum v Břeclavi. Pro rodiny tu bude připravena stezka plná úkolů na téma Tlapková patrola. Každou hodinu je navíc v plánu mini disco show s oblíbenými postavičkami, jako je kačer Donald, Elsa z ledového království nebo Mimoni. Akce startuje v deset hodin dopoledne.

VYŠKOVSKO:

Jarní trhy na zámku

Kdy: sobota 13. dubna od 9.00

Kde: Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna

Proč přijít: V zámeckém parku ve Slavkově u Brna na sobotu 13. dubna chystají jarní trhy. Ty odstartují v devět hodin dopoledne. Na místě budou desítky stánků s nabídkou různého sortimentu.

Zdroj: Youtube

Do hrobky tanečním krokem

Kdy: sobota 13. dubna od 19.00

Kde: Kulturní dům Drnovice

Proč přijít: Na divadelní detektivní komedii mohou lidé vyrazit 13. dubna do místního kulturního domu. Od sedmi hodin večer zde drnovičtí ochotníci zahrají představení Do hrobky tanečním krokem. Na jevišti se představí Eva Holubová, Jiří Dvořák, Tereza Dvořáková nebo Světlana Petrová.

ZNOJEMSKO:

Kreativní Znojmo

Kdy: od soboty 13. dubna do neděle 14. dubna od 09.00

Kde: Loucký klášter, Znojmo

Proč přijít: Druhý dubnový víkend bude na Znojemsku patřit všem kreativním duším. Konat se zde bude veletrh tvoření a kreativity s názvem Kreativní Znojmo. Prodejní výstava je zaměřena na tvoření pro děti i dospělé, takže si všichni zájemci přijdou na své. „Na veletrhu budou navíc prezentovány různé výtvarné techniky,“ informují pořadatelé. Začátek akce je v sobotu od devíti hodin, ve stejný čas také ještě v neděli.

Okoštuj dědinu

Kdy: sobota 13. dubna od 17.00

Kde: Kulturní dům Jezeřany-Maršovice

Proč přijít: Jezeřany-Maršovice zvou na 2. ročník sousedského setkání, jejímž cílem je se společně a přátelsky potkat, ochutnat dobré jídlo a místní víno, pokochat se rukodělnými i uměleckými výrobky anebo si poslechnout příjemnou hudbu – to vše z produkce místních občanů. Letos bude součástí akce v místním kulturním domě také soutěž o nejlepší pomazánku. Vstupné je dobrovolné.