Víkend na Hodonínsku. Strážnice láká na filmový ples, Bzenec na zabíjačku

První únorový víkend se bude tanči. Zavítat můžete do Veselí nad Moravou nebo do Strážnice, kterou ovládne první ročník filmového plesu. V Bzenci to zavoní zabijačkovými specialitami. Návštěvníci se mohou těšit na jitrnice, jelítka nebo ovar.

Jitrnice na zabijačce. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Buriánek