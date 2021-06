Vznik pracoviště ARO 2 si vynutily vysoké přírůstky covidových pacientů, kteří potřebovali resuscitační péči. „V nejexponovanějších měsících mělo ARO až osmnáct lůžek, v současnosti se vrátilo na původních šest,“ přiblížil mluvčí největší nemocnice na Hodonínsku Filip Zdražil.

Právě pavilon ARO měl dostat k padesátinám rozsáhlou a nákladnou rekonstrukci. Začít měla loni na jaře. Nástup pandemie ale modernizaci výrazně posunul. Zatím zřejmě o dva roky. Kyjovští totiž u úprav za 115 milionů korun čekají na evropské peníze z dotačního programu na snížení dopadů pandemie. „Součástí investice je pořízení nejmodernější zdravotní techniky a špičkového interiérového vybavení,“ upozornil provozně technický náměstek nemocnice Bronislav Klečka.

S ústupem pandemické vlny hlásí nárůst pacientů tamní plicní oddělení, a to dokonce o 25 až 30 procent. „Je to v souvislosti s tím, že lidé přicházejí sice po slabším průběhu onemocnění covidem, ale s přetrvávající dušností a kašlem," zachytil mluvčí příliv nové skupiny nemocných vyžadujících péči odborníků na plicním oddělení. Ti směřují také na radiologické oddělení, kde výrazně přibylo vyšetření plic.

Naopak se v Kyjově snížil počet porodů. Kvůli protiepidemickým opatřením ubylo rodiček ze Slovenska. „Meziročně vzrostl podíl porodů císařským řezem,“ doplnil už dříve primář Július Maruška.

Výběr z novinek



- Infekční pavilon (letos).

- Za provozu zateplení, výměna oken, dveří za 18 milionu Kč.

- Pořízení a obnova vybavení za 35 milionů Kč.

- ARO (v příštím roce).

- Modernizace za 115 mi. Kč.