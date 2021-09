Autisté potřebují v různé míře pomoc a podporu druhého člověka. V domově proto budou pracovat profesionální asistenti. Tři na denní službě a jeden na noční. Dům by měl být v provozu od ledna 2023. V jeho blízkosti se nachází sociální kavárna, kde autisté pracují.

Rekonstrukce objektu vyjde na 26,5 milionu korun. Zastupitelé Šlapanic na Brněnsku požádali zhruba čtyřicet okolních obcí, zda chtějí tento projekt finančně podpořit. „Zapojili se do toho tři desítky z oslovených obcí. Konkrétně Šlapanice přispějí dar ve výši 216 tisíc korun. Naši zastupitelé to schválili už na dubnovém zasedání,“ sdělila mluvčí šlapanického úřadu Anna Mrázová.

Domov opraví nezisková organizace Tady to mám rád, tak aby autistům vyhovoval pro jejich spokojený život. Nejtěžší bylo najít vhodné místo pro tento dům. „Jedenáct let jsme ho hledali, až jsme ho našli. Budova je jak v blízkosti lesa, tak v těsném sousedství běžné bytové zástavby, kde jsou hodní sousedé,“ uvedla za organizaci Jana Hubová.

Vizualizace domova pro autisty. Rekonstrukce domu vyjde na 26,5 milionu korun. Bydlení tam najde šest dospělých autistů. | Foto: Vizualizace: spolek Tady to mám rád

